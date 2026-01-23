صحة بني سويف تنفذ تدريبا متخصصا لرفع كفاءة الصيادلة العاملين بالوحدات الصحية

18 حجم الخط

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، تدريبًا متخصصًا للصيادلة على منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك تمهيدًا لتفعيل تقديم هذه الخدمة داخل عدد من الوحدات الصحية، في إطار توجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وحرص المديرية على تطوير منظومة الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين غير المنتفعين بنظام التأمين الصحي.

تدريب متخصص لصيادلة صحة بني سويف

وأوضحت صحة بني سويف، في بيان لها، أن التدريب تم بالتعاون بين إدارتي الرعاية الأساسية والعلاج على نفقة الدولة، ويأتي ضمن الاستعدادات الجارية لتفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل الوحدات الصحية، بما يضمن سهولة حصول المرضى المستحقين على الخدمات العلاجية والدوائية اللازمة.

وأشار الدكتور هاني جميعة، وكيل صحة بني سويف، إلى أن هذا التدريب يستهدف رفع كفاءة الصيادلة العاملين بالوحدات الصحية، وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة فيما يتعلق بإدراج المرضى غير الخاضعين للتأمين الصحي ضمن المنظومة، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

وتضمن البرنامج التدريبي شرحًا تفصيليًا لآليات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وكيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الخاص بها، وطرق تسجيل المرضى وصرف الأدوية من خلال "السيستم"، إلى جانب مناقشة الإجراءات التنظيمية الخاصة بفتح وتشغيل مخازن العلاج على نفقة الدولة داخل الوحدات الصحية.

صحة بني سويف متخصصُ للعلاج على نفقة الدولة

كما شمل التدريب الاستعداد لفتح مخازن العلاج على نفقة الدولة بعدد من الوحدات الصحية، من بينها وحدات تزمنت الشرقية، وقاي، وقمن العروس، وذلك ضمن خطة مرحلية لتعميم الخدمة على مستوى المحافظة، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وقام بتنفيذ التدريب كل من المهندس يوسف عبد المنعم، عضو إدارة العلاج على نفقة الدولة، والدكتور محمد رمضان عبد الحفيظ، منسق العلاج على نفقة الدولة بإدارة الرعاية الأساسية، والدكتور طه مسعود، مسؤول هيئة الشراء الموحد، حيث قاموا بعرض الجوانب الفنية والتنظيمية، والرد على استفسارات الصيادلة، وتوضيح التحديات المتوقعة وسبل التغلب عليها.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن هذا التدريب يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الفرق الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وعادلة، وتحقيق أهداف الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الدواء والعلاج للمستحقين بجودة وكفاءة عالية.

