زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

أثارت الفنانة زينة الجدل عبر منشور لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت زينة: “«باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته. كده ها تشتغل بضمير أكتر وكمان وفر المرتب.. خطة فى منتهى الذكاء ونسمع مع بعض أه يا دنيا»”.

وكانت قد قضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة لتوأمه من الفنانة زينة.

وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقضت بتخفيض المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.



إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأمي زينة

وسابقًا، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجليه من الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز.

وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر الفنان أحمد عز في فيلم "الممر" ومسلسل “أبو عمر المصري” والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

