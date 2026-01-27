حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مصطفى محمد خلال الانتقالات الشتوية

18 حجم الخط

الأهلي، كشف الإعلامي محمد شبانة حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»، إن تقارير إعلامية عالمية تحدثت عن وجود مفاوضات بين الأهلي ومصطفى محمد من أجل ضمه في شهر يناير الحالي، وهو ما دفع فريق البرنامج للتحقق من الأمر بشكل مباشر.

الأهلي ينفي التفاوض لضم مصطفى محمد

وأوضح شبانة أن مسؤولي النادي الأهلي، نفوا بشكل قاطع وجود أي تواصل أو مفاوضات مع مصطفى محمد أو نادي نانت، مؤكدين في الوقت نفسه صعوبة إتمام الصفقة خلال الفترة الحالية.

نانت منفتح على بيع مصطفى محمد

وأضاف أن التواصل شمل أيضًا مسؤولي نادي نانت الفرنسي، الذين نفوا بدورهم وجود مفاوضات رسمية مع الأهلي، إلا أنهم أكدوا انفتاحهم على بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية، حال وصول عرض مالي مناسب.

نانت يحدد سعر مصطفى محمد

وأشار شبانة إلى أن إدارة نانت حددت مبلغ 4 ملايين يورو كقيمة مالية للتخلي عن مصطفى محمد، في حال تقدم أي نادٍ بعرض رسمي خلال شهر يناير، ليظل مستقبل اللاعب مفتوحًا حتى إغلاق باب الانتقالات.

