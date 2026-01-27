كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس إيطاليا، انتهى الشوط الأول من مباراة فيورنتينا أمام كومو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا 2026

تقدم فيورنتينا بهدف أول عن طريق روبرتو بيكولي في الدقيقة 7، ثم أدرك اللاعب سيرجي روبيرتو هدف التعادل لكومو في الدقيقة 20



و أعلن الجهاز الفني لنادي كومو بقيادة الإسباني سيسك فابريجاس التشكيل الرسمي لمواجهة فيورنتينا

تشكيل كومو أمام فيورنتينا

دخل فريق كومو مباراته أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جان بوتز

خط الدفاع: مورينو بريمبت رامون كارلوس

خط الوسط: الدفاعي كونها كاكيري

خط الوسط الهجومي: رودريغيز نيكولا روبيرتو

خط الهجوم: دوفبيكاس

فريق كومو، فيتو

يعكس تشكيل كومو ثقة الجهاز الفني في العناصر الأساسية التي قدمت مستويات قوية خلال الفترة الماضية خاصة في بطولة كأس إيطاليا حيث يسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أعرق أندية الكرة الإيطالية

تشكيل فيونتينا أمام كومو

فيما أعلن رافائيل بالادينو المدير الفني لفريق فيورنتينا تشكيلة فريقه لمواجهة كومو وجاء كالتالي:

الدفاع: ميرجيم فويفودا- مارك-اوليفييه كيمب, جاكوبو رامون, أليكس فالي.

الوسط: لوكاس دا كونها, ماكسيمو بيروني, نيكو باز, مارتن باتورينا.

الهجوم: جيسوس رودريغيز, أناستاسيوس دوفيكاس.

تمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا للفريقين حيث يبحث فيورنتينا عن التأهل واستعادة الهيبة بينما يطمح كومو لتأكيد أحقيته بالمنافسة ومواصلة المشوار في كأس إيطاليا بثبات.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.