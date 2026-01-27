الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
 أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت عددًا من الولايات، وأسفرت عن وفاة عشرات الأشخاص، فضلًا عما خلفته من أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية.

مصر تعرب تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة 

 وأكدت مصر بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة في هذا الظرف الإنساني الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

الجريدة الرسمية