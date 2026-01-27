مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

18 حجم الخط

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت عددًا من الولايات، وأسفرت عن وفاة عشرات الأشخاص، فضلًا عما خلفته من أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية.

مصر تعرب تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة

وأكدت مصر بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة في هذا الظرف الإنساني الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.