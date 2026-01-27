منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

18 حجم الخط

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، عن انتهاء أعمال التصحيح بمركزي تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في وقت قياسي عقب الانتهاء من الامتحانات.

وقد جرت أعمال التصحيح وسط منظومة متكاملة من الانضباط والدقة، تنفيذًا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة إنجاز كافة أعمال التقدير والمراجعة بما يضمن مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة في رصد الدرجات.

وقد تابعت قيادات المنطقة المراحل النهائية لأعمال التصحيح، حيث تم التأكد من مراجعة كافة أوراق الإجابة بعناية فائقة، لتبدأ مباشرة أعمال الكنترول النهائية والتي تشمل الرصد والمراجعة الفنية والمطابقة الورقية والآلية.

وأكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة أن لجان التصحيح التزمت بالمعايير والضوابط المنظمة، مع مراعاة الدقة التامة في تقدير الدرجات وفقًا لنماذج الإجابة المعتمدة، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأشاد رئيس المنطقة بجهود المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات والتصحيح، وأعضاء الكنترول، وجميع الموجهين وموجهي العموم والإدارات المشاركة في أعمال الامتحانات، الذين تفانوا في العمل لإنجاز هذه المهمة القومية في وقتها المحدد، بما يسهم في طمأنة الطلاب وأولياء الأمور وخروج النتائج في صورتها الصحيحة والنهائية.

