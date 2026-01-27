الثلاثاء 27 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا الأربعاء، على سواحل مطروح والعلمين البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح والعلمين والإسكندرية وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

سحب رعدية وتساقط لحبات البرد، الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  و السواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة فى آخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

