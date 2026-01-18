التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف أن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، نظم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «تنمية مهارات أطباء الأسنان»، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، بهدف الارتقاء بالمستوى المهني ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، أن البرنامج التدريبي استهدف أطباء الأسنان العاملين بالفرع، واستفاد منه 15 طبيب أسنان، وجاء في صورة محاضرة علمية متخصصة بعنوان: «أنواع الحشو الدائم في أسنان الأطفال، قامت بإلقائها الدكتورة شيرين شعبان مصطفى، المدرس بقسم أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان جامعة بني سويف.

التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لاطباء الاسنان

وأشار مدير التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن المحاضرة تناولت أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية في مجال الحشو الدائم لأسنان الأطفال، مع التركيز على الأسس العلمية السليمة لاختيار أنواع الحشوات المناسبة وفقًا للحالة الإكلينيكية لكل مريض، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المهني للأطباء وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت التأمين الصحي.

تنمية مهارات أطباء الأسنان للحشو الدائم للأطفال

وأكد مدير تأمين صحي بني سويف، أن استمرار تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير الأداء المهني ومواكبة التطور العلمي المتسارع في مجال طب الأسنان، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، ويسهم في تحقيق رضا المنتفعين بالخدمة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بالفرع، أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تضع تنمية العنصر البشري على رأس أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، موضحة أن محتوى البرنامج التدريبي تم اختياره بعناية لارتباطه الوثيق بالممارسة الإكلينيكية اليومية لأطباء الأسنان، وبما يتوافق مع أحدث المعايير والتوصيات الطبية العالمية.

التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لاطباء الاسنان

رفع كفاءة الأطباء في التعامل مع أسنان الأطفال

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة سالي محمد حسانين، مدير الأسنان، أن البرنامج يعكس حرص الهيئة على دعم تخصص أسنان الأطفال ورفع كفاءة الأطباء في التعامل مع الحالات المختلفة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة في تقديم الخدمة الطبية، ويسهم في تحسين صحة الفم والأسنان للأطفال داخل منشآت التأمين الصحي.

وشهدت فعاليات البرنامج حضور كل من الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، والدكتورة إسراء محمد إمام مدير العيادات، والدكتورة سالي محمد حسانين مدير الأسنان، في إطار دعم الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة بني سويف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.