وكيل تعليم بني سويف: تصحيح امتحانات الإعدادية يسير بانضباط لتحقيق تكافؤ الفرص

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تُثني على معاونيها، فيتو
أكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بانضباط وانتظام وبخطى ثابتة، مؤكدة أن المديرية والقائمين على أعمال الامتحانات يهدفون إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لضمان حصول كل طالب على حقه بشكل كامل ودون تمييز.

ختام امتحانات الإعدادية ببني سويف

جاء ذلك عقب اختتام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، إلى جانب سنوات النقل، والتي جرت اليوم الخميس في أجواء منظمة وهادئة، ودون حدوث أية مشكلات تُذكر.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن الطلاب أدوا امتحانات اليوم في مادتي الجبر والإحصاء (الفترة الأولى)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (الفترة الثانية)، مشيدة بالالتزام الكامل للطلاب بتعليمات اللجان والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وهو ما أسهم في خروج الامتحانات بصورة آمنة ومنظمة، مع توفير كل سبل الراحة والمناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات.

ووجّهت وكيل تعليم بني سويف، خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول، وعلى رأسهم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لدعمه المتواصل للعملية التعليمية، وتسخير كافة الإمكانات لضمان انتظام سير الامتحانات، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.

وكيل تعليم بني سويف تُثني على معاونيها

كما أثنت على جهود قيادات المديرية وأعضاء المطبعة السرية، وغرفة العمليات، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان، والمراقبين والملاحظين، والمعلمين والإداريين، وأفراد الأمن، والموجهين، مؤكدة أن كل هؤلاء كانوا شركاء أساسيين في نجاح الامتحانات والحفاظ على الانضباط الكامل داخل اللجان.

وشملت كلمات الشكر أيضًا الجهات التنفيذية بالمحافظة، بما في ذلك قيادات مديرية الأمن والصحة والكهرباء، ورؤساء المدن والقرى، لما قدموه من دعم وتعاون مثمر خلال فترة انعقاد الامتحانات، وهو ما كان له بالغ الأثر في تهيئة بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن ما تحقق يعكس روح المسؤولية والتكامل بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، مشددة على أهمية استمرار تطبيق الضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الطلاب وتحقيق العدالة التعليمية وتوفير مناخ دراسي آمن ومنظم.

الجريدة الرسمية