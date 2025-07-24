تدريب أطباء التأمين الصحي ببني سويف لاستخدام الأشعة فوق الصوتية بالطوارئ

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في أساسيات الأشعة فوق الصوتية، تحت عنوان "Basic POCUS Course"، وذلك بمشاركة 26 طبيبًا من تخصصي الأطفال والمسالك البولية بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف.

تدريب أطباء التأمين الصحي ببني سويف

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج التدريبي تناول الجوانب النظرية والعملية لتقنية الأشعة فوق الصوتية الموضعية، ودورها الحيوي في دعم اتخاذ القرار الطبي السريع، خاصة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في التدريب الطبي، وبمشاركة نخبة من المدربين والخبراء.

وأضاف: شارك في التدريب كل من: الدكتور أحمد ياسين، استشاري الرعاية المركزة بكلية طب بني سويف، والدكتور عبد الرحمن شوشة، المنسق الطبي للشركة المنظمة، والدكتورة منى سرور، مدرس طب الطوارئ بكلية طب جامعة الإسكندرية، والدكتور مازن أسامة، أخصائي الطوارئ بجامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد يسري، أخصائي الأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، وذلك بحضور الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع بني سويف.

إستخدام الأشعة فوق الصوتية في الطوارئ

وأكد مدير التأمين الصحي ببني سويف، أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة تدريبية متكاملة تهدف إلى تطوير الأداء المهني للأطباء، ورفع كفاءتهم في استخدام الوسائل التشخيصية الحديثة، وعلى رأسها الموجات فوق الصوتية، التي تعد من الأدوات الفعالة في غرف الطوارئ والرعاية الحرجة.

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