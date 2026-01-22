تدريب 12 ألف شاب وفتاة على الشمول المالي وريادة الأعمال ببني سويف

18 حجم الخط

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الختامي لبرنامج التدريب على الشمول المالي وريادة الأعمال، والذي جرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، وضمن خطة المحافظة الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة وتحسين الخصائص السكانية.

تدريب 12 ألف شاب وفتاة ببني سويف

وخلال عرض التقرير، الذي قدمه بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والمشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية، تم استعراض النتائج النهائية للبرنامج، حيث كشف التقرير عن نجاح المبادرة في تجاوز المستهدفات المقررة بنسبة بلغت 120%، إذ تم تدريب أكثر من 12 ألف شاب وفتاة من أبناء المحافظة بمختلف المراكز والمدن، خلال الفترة من يناير 2025 وحتى يناير 2026، مقارنة بالمستهدف الأولي الذي كان محددًا بنحو 10 آلاف متدرب.

وأثنى محافظ بني سويف، على الجهود المبذولة في تنفيذ البرنامج التدريبي، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمؤسسات المصرفية الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، خاصة وأن البرنامج يتماشى بشكل مباشر مع الاستراتيجية التنموية المحلية التي تتبناها المحافظة، والتي تركز على دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة، والاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الزراعية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة للشباب.

برنامج الشمول المالي وريادة الأعمال ببني سويف

ومن جانبها، أشادت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموغرافي ورئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، بالأداء المتميز لمحافظة بني سويف تحت قيادة الدكتور محمد هاني غنيم، مؤكدة أن محافظة بني سويف تُعد من أوائل المحافظات في تنفيذ تكليفات الوزارة المتعلقة بملف السكان، لا سيما من خلال مبادرتي «ألف قائد سكاني» و«بناء» الهادفتين إلى كسب التأييد المجتمعي للقضية السكانية.

وتضمن البرنامج التدريبي، الذي أشرفت عليه وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسكان بالوزارة، محاور متخصصة في ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، مع التركيز على مفاهيم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030، الهادفة إلى مواجهة التحديات السكانية وتحويل الطاقات الشبابية إلى قوى منتجة تدعم الاقتصاد الوطني، مع استمرار محافظة بني سويف في دعم المبادرات التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

