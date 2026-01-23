زيارات ميدانية، صحة بني سويف تتابع سير العمل بالمبادرات الرئاسية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، تنفيذ مرور مركزي موسّع لمتابعة سير العمل بالمبادرات الرئاسية داخل عدد من وحدات الرعاية الصحية الأولية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الرعاية الصحية، وحرص وزارة الصحة والسكان على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من وصولها بالشكل الأمثل والمجاني لكافة الفئات المستهدفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة منى خليفة، مدير الإدارة العامة للمبادرات، وبإشراف الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، حيث قامت فرق المرور المركزي التابعة للإدارة العامة للمبادرات بتنفيذ زيارات ميدانية استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، شملت عددًا من الوحدات الصحية بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة.

مرور مركزي على وحدات الرعاية الصحية ببني سويف

وأوضحت مديرية صحة بني سويف، في بيان، أن المرور شمل وحدتي قمن العروس وعطف أفوه التابعتين لإدارة الواسطي الصحية، ووحدتي إقفهص ودلهانس التابعتين لإدارة الفشن الصحية، إلى جانب وحدة تزمنت الشرقية التابعة لإدارة بني سويف الصحية، حيث تم المرور على غرف المبادرات الرئاسية داخل هذه الوحدات لمراجعة كافة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار بيان مديرية الصحة في بني سويف، إلى أن فريق المرور قام بمراجعة آليات تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة، والتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، والالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية، فضلًا عن تقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة داخل غرف المبادرات، ومدى رضا المواطنين عنها.

مرور مركزي لمتابعة المبادرات الرئاسية ببني سويف

وعقب الانتهاء من أعمال المرور الميداني، عُقد اجتماع موسّع برئاسة الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبحضور الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، والدكتور أحمد أشرف، المنسق العام للمبادرات بالمديرية، بالإضافة إلى السادة مديري الإدارات الفنية والإدارية، ومديري المستشفيات، ومنسقي المبادرات بالمديرية والإدارات الصحية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة نتائج المرور الميداني والملاحظات التي تم رصدها، حيث أشادت الدكتورة منى خليفة، مدير الإدارة العامة للمبادرات، بمستوى الأداء داخل الوحدات الصحية التي شملها المرور، وبجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكفاءة منظومة العمل داخل غرف المبادرات الرئاسية، مؤكدة أهمية استمرار المتابعة والدعم الفني لضمان الحفاظ على هذا المستوى المتميز، وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية في تحسين صحة المواطنين وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

