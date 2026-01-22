فرق سلامة المرضى تجوب مستشفيات بني سويف لمتابعة تطبيق معايير الرعاية الآمنة

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، عن تنفيذ جولات متابعة ميدانية مكثفة لفرق سلامة المرضى بعدد من مستشفيات المحافظة، وذلك في إطار الخطة الدورية للمديرية لمتابعة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المنشآت الصحية.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة دعاء سيد روبي مدير إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة.

وأجرت فرق سلامة المرضى مرورا ميدانيا على الأقسام المختلفة داخل المستشفيات، لمتابعة سير العمل، ومراجعة الالتزام بسياسات وإجراءات الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب التدريب العملي للفرق الطبية أثناء العمل، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة.

فرق سلامة المرضى تجوب مستشفيات بني سويف

وشملت الجولات مستشفى حميات بني سويف، حيث قام فريق سلامة المرضى برئاسة الدكتورة مريم عزت وعضوية نورا ناصر، بالمرور على أقسام الغسيل الكلوي السلبي والإيجابي، والاستقبال، والصيدلية، مع تدريب الفرق الطبية على معايير GSR ومنظومة الإبلاغ عن الحوادث العارضة OVR.

وفي مستشفى رمد بني سويف، تابع فريق سلامة المرضى سير العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وصيانة الأجهزة، مع التدريب على التسجيل الطبي الجيد والالتزام بسياسات العمل.

كما تم المرور على مستشفى ببا المركزي بقيادة الدكتورة أسماء أمين وعضوية إفراج عبد الرحمن، حيث جرى التأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة، والتدريب على معايير السلامة العامة وmms والتسجيل الطبي السليم.

متابعة تطبيق معايير الجودة والرعاية الآمنة

الجولات تضمنت كذلك مستشفى الصدر ببني سويف، حيث تم المرور على جميع الأقسام والتأكد من جاهزية عربات الطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات، والتدريب على معايير السلامة العامة والتقييمات الدورية للمرضى.

كما تضمنت المتابعات مستشفيات سمسطا المركزي، وناصر العام، والواسطى المركزي، والفشن المركزي، حيث تم المرور على الأقسام المختلفة، ومراجعة الملفات والسجلات الطبية، والتأكد من الالتزام بالسياسات، وتدريب الفرق الطبية على معايير GSR، والتسجيل الطبي الجيد، ومنظومة الإبلاغ عن الأحداث العارضة.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها المستمرة لضمان استمرارية تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية داخل مستشفيات المحافظة.

