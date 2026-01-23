الجمعة 23 يناير 2026
مديرية الطب البيطري ببني سويف تحصن 18 من كلاب الشوارع ضد السعار

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، تنفيذ حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، وذلك في إطار تفعيل قانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، بما يساهم في حماية الصحة العامة والحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

الطب البيطري ببني سويف تُحصن 18 من كلاب الشوارع

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية محافظ بني سويف، وفي ضوء توجيهات الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تكثيف الجهود الميدانية وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مرض السعار، والتعامل العلمي والإنساني مع ظاهرة الكلاب الحرة.

 

وأكدت المديرية أن الحملة نُفذت بقيادة الدكتور أحمد الجبالي، مدير مديرية الطب البيطري ببني سويف، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص، ومن خلال إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، بما يعكس تكامل الأدوار بين الإدارات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة.

الطب البيطري ببني سويف تُحصن 18 من كلاب الشوارع

 

وأوضح القائمون على الحملة أنه تم خلال فعالياتها تحصين 18 كلب شارع بالمجان باستخدام لقاح مرض السعار المعتمد، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تقليل انتشار المرض، ورفع مستوى الأمان الصحي للمواطنين، مع الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان وعدم الإضرار بالبيئة المحيطة.

 

وأشار، مدير مديرية الطب البيطري ببني سويف، إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن برنامج مستمر تنفذه المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن تحصين الكلاب الحرة يُعد أحد أهم المحاور الأساسية في مكافحة مرض السعار، إلى جانب التوعية المجتمعية، والإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه، والتعامل السليم مع الحيوانات.

الطب البيطري ببني سويف تُحصن 18 من كلاب الشوارع

 

كما شددت مدير مديرية الطب البيطري ببني سويف، على استمرار التعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مرض السعار، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ودعم مفاهيم الرفق بالحيوان، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الصحة العامة.

