محافظات

نجاح جراحة دقيقة لطفل مصاب بالعظام الزجاجية بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

أطباء مستشفى التأمين
أطباء مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، فيتو
أعلن مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، عن نجاح جراحة دقيقة ونوعية لطفل مصاب بمرض العظام الزجاجية، وذلك عبر تدخل جراحي معقد استهدف تصحيح تشوهات متعددة الزوايا واستعادة قدرته على المشي، بعد معاناة طويلة من إعوجاجات شديدة حول مفصلي الركبة.

جراحة دقيقة بالتأمين الصحي ببني سويف

وأكد الدكتور شريف الزناتي، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن العملية الجراحية النادرة جاءت في إطار خطة تطوير الخدمات الطبية المتقدمة داخل المحافظة، وتوفير بدائل علاجية متخصصة دون الحاجة لتحويل المرضى إلى مستشفيات خارجية.

واضاف «الزناتي» أن العملية الجراحية أجريت بقيادة الدكتور محمد سيد الفخراني، استشاري جراحة العظام بالمستشفى والحاصل على دكتوراة جراحة العظام والمفاصل من قصر العيني، وشاركه في الفريق الجراحي كل من الدكتور هشام عزيز، والدكتور محمد عبد الفتاح «أطباء الزمالة»، والدكتور أحمد حسن، والدكتور أحمد شعبان، كما شارك في فريق التخدير الدكتورة ثناء عبد الرحيم استشاري التخدير، والدكتورة مريم أيمن، إلى جانب طاقم التمريض الذي ضم كل من: غادة هليل ومنة أحمد، وتحت إشراف رئيسة التمريض صفاء سلامة.

كما أشار إلى أن المستشفى نفذت برنامجًا تدريبيًا تحت إشراف الدكتور محمد الفخراني، لتأهيل أطباء الزمالة والمقيمين على أحدث تقنيات جراحات العظام، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواصلة هذا النهج وتقديم خدمات طبية دقيقة داخل المحافظة دون اضطرار المرضى للانتقال إلى القاهرة، خاصة فيما يتعلق بالجراحات عالية التخصص لدى الأطفال.

أطباء بني سويف يتفقون على القاهرة

فيما أكد الدكتور محمد سيد الفخراني، إستشاري جراحة العظام ورئيس الفريق الطبي، أن الجراحة تُعد من الإجراءات النادرة عالية الدقة، وتتم باستخدام مسمار تلسكوبي قابل للتمدد يتماشى مع نمو الطفل دون الحاجة لاستبداله لاحقًا، وهو من أحدث التقنيات الطبية المتاحة لعلاج العظام الهشة وتشوهات الأطراف. 

وكشف أن الطفل كان قد خضع لمحاولة جراحية غير ناجحة في إحدى مستشفيات القاهرة، نتج عنها اعوجاج وبروز في الأسلاك المعدنية وتهديد مباشر للأوعية الدموية الرئيسية، مما استدعى التدخل العاجل لإنقاذ الطرف السفلي.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، أن هذه الجراحة تمثل إحدى ثمار جهود تطوير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف بقيادة الدكتور شريف الزناتي مدير المستشفى، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب مهارة فائقة وتأتي امتدادًا لسلسلة من التدخلات الدقيقة التي نفذها الأطباء مؤخرًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة لدعم خدمات الرعاية المتقدمة.

محافظ بني سويف يشيد بـ أطباء التأمين

من جانبه ثمّن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود المتميزة للفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس مستوى التطوير الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة، ويجسد حرص الدولة على توفير رعاية متقدمة للحالات الحرجة والنادرة.

