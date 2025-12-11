الخميس 11 ديسمبر 2025
محافظات

فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف يجري 4 تدخلات ناجحة بالمنظار

الفريق الطبي بمستشفى
الفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، فيتو
نجح فريق طبي بـ مستشفى التأمين الصحي ببني سويف في تحقيق إنجاز جديد ضمن منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، بعد تمكنه من إجراء أربعة تدخلات دقيقة بالقنوات المرارية والمستقيم باستخدام منظار "SpyGlass"، وذلك للمرة الثانية على مستوى بني سويف. 

 

محافظ بني سويف يشيد بمستشفى التأمين الصحي

 

وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتميز الطاقم الطبي في مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، مؤكدًا أن المستشفى أصبح من المؤسسات الطبية الرائدة في استخدام هذه التقنية المتقدمة، ما يمثل إضافة قوية للخدمات الصحية المقدمة لمواطني المحافظة.

 

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن هذا النجاح يأتي امتدادًا لدعم الدولة لمنشآت التأمين الصحي وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

<strong alt=
الفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

 

التأمين الصحي ينجح في إجراء 4 تدخلات دقيقة

وأضاف مدير التأمين الصحي ببني سويف، أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في التعامل مع حالتين تعانيان من حصوات كبيرة ومتعددة بالقناة المرارية فشلت الطرق التقليدية في استخراجها، حيث تمكن الفريق من تفتيت الحصوات بالليزر وإزالتها بواسطة منظار "SpyGlass" دون الحاجة لأي تدخل جراحي، وهو ما يعكس التطور الكبير في قدرات مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة.

 

وأضاف "يحيى" أن الحالة الثالثة كانت لمريض يعاني من انسداد بالقناة المرارية وارتفاع شديد في نسبة الصفراء، ولم يتضح سبب الانسداد قبل التدخل، لكن تقنية "SpyGlass" التي توفرها مستشفى التأمين الصحي ببني سويف مكّنت الفريق من الوصول لمكان الإصابة وتشخيص وجود ورم بالقناة المرارية، مع أخذ عينة للفحص وتركيب دعامة لتسهيل خروج العصارة الصفراوية وتحسين حالة المريض.

<strong alt=
التأمين الصحي ينجح في إجراء 4 تدخلات دقيقة

 

حالة مريض يعاني من انسداد بالقناة المرارية

 

وأشار مدير تأمين صحي بني سويف، إلى تعامل الفريق بنجاح مع الحالة الرابعة لمريض يعاني من ضيق بالمستقيم ووجود براز متحجر تعذر استخراجه بالمنظار التقليدي، حيث جرى تفتيته بالليزر وإزالته بالكامل، في تدخل يعكس خبرة وكفاءة الفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، موضحًأ أن منظار "SpyGlass" يمثل نقلة نوعية في خدمات الجهاز الهضمي والكبد بمحافظات الصعيد، حيث تتفرد مستشفى التأمين الصحي ببني سويف بوجوده وإتاحته للمرضى، بما يسهم في تقديم خدمة تشخيصية وعلاجية دقيقة دون الحاجة للسفر للمراكز المتخصصة بالقاهرة.

 

وأكد الدكتور شريف الزناتي مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن هذه النجاحات تأتي ضمن خطة التطوير المستمرة لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي، بينما وجه الدكتور محمد يحيى إسماعيل الشكر لإدارة التموين الطبي لحرصها على توفير مستلزمات منظار "SpyGlass" بشكل دائم لضمان استمرار هذا المستوى المتقدم من الخدمة الطبية.

 

<strong alt=
الفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

 

الفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

 

وأشار مدير مستشفى تأمين صحي بني سويف، إلى أنه قد تم تنفيذ هذه التدخلات الدقيقة على يد نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد، بقيادة الدكتور هاني أبو طالب رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، والدكتورة الزهراء محمد فهمي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور محمد كمال طه شريف استشاري الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور محمود جمال استشاري الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور عبد الرحمن أسامة الأزهري أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، والدكتورة آلاء مختار أخصائي الجهاز الهضمي والكبد.

 

كما شارك في الفريق الطبي أطباء القسم المقيمون: الدكتورة إسراء كساب، الدكتورة إسراء ربيع، الدكتور طه رجب، الدكتور أحمد أسامة، الدكتور عبدالله طلعت، الدكتور عمرو محمود، الدكتورة آية محمود، الدكتور محمد لطيف، الدكتورة أمنية سمير، الدكتورة تيسير بدوي، والدكتور أحمد عرفات، وتولت الدكتورة ولاء السيد جامع مهام التخدير، بمساندة فريق التمريض المتخصص الذي ضم: سميرة علي عباس، هناء محمد أحمد، إيمان محمد، وياسمين راضي، مما أسهم في إنجاح التدخلات ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

 

