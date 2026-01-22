ضعف المياه بإهناسيا وناصر ببني سويف لصيانة محطة معصرة نعسان

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن تنفيذ أعمال تطهير وصيانة دورية للخزان الأرضي داخل محطة مياه معصرة نعسان القديمة، في إطار خطتها المستمرة لتحسين جودة المياه وضمان وصول خدمة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة.

ضعف المياه بمركزي إهناسيا وناصر ببني سويف

وأوضحت شركة مياه الشرب بني سويف، أن أعمال التطهير ستبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء يوم الأحد 25 يناير 2026، ما سيؤدي إلى ضعف المياه في عدد من المناطق الحيوية التابعة لمركزي ناصر وإهناسيا خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأشارت الشركة إلى أن ضعف المياه سيطال قرية الحمام ومنطقة مطار دنديل التابعة لمركز ناصر، بالإضافة إلى مدينة إهناسيا بالكامل، وقريتي العووانة والمماليك، مؤكدة أن هذا الإجراء مؤقت وضروري للحفاظ على كفاءة التشغيل داخل محطة مياه معصرة نعسان القديمة وضمان استمرار الخدمة على المدى الطويل.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن أعمال التطهير والصيانة تأتي ضمن برامج الصيانة الوقائية المستمرة، التي تهدف إلى رفع كفاءة المحطات القديمة، وتقليل الأعطال المفاجئة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مدينة إهناسيا والقرى التابعة لها، إضافة إلى مناطق مركز ناصر مثل قرية الحمام ومطار دنديل.

وفي هذا السياق، ناشدت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية، بما في ذلك المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه، لحين الانتهاء من أعمال التطهير واستعادة ضخ المياه بالكفاءة المعتادة.

صيانة محطة معصرة نعسان ببني سويف

وشددت الشركة على أنها لن تدخر جهدًا في تقليل آثار ضعف المياه، حيث سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتأثرة، خاصة داخل مدينة إهناسيا وقرية الحمام ومحيط مطار دنديل، مع التأكيد على تحرك سيارات المياه فور تلقي أي بلاغات من المواطنين.

كما أكدت الشركة أن فرق الطوارئ والمتابعة ستكون متواجدة على مدار الساعة طوال فترة الأعمال داخل محطة مياه معصرة نعسان القديمة، لضمان سرعة الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد، والحد من فترة ضعف المياه قدر الإمكان.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة بني سويف بالمواطنين سرعة التواصل في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، سواء المتعلقة بضعف المياه أو طلب سيارات مياه، عبر الخط الساخن 125 أو خدمة الواتساب الرسمية، مؤكدة التزامها الكامل بخدمة المواطنين في مدينة إهناسيا وكافة المناطق المتأثرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.