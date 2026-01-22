الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضعف المياه بإهناسيا وناصر ببني سويف لصيانة محطة معصرة نعسان

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
18 حجم الخط

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن تنفيذ أعمال تطهير وصيانة دورية للخزان الأرضي داخل محطة مياه معصرة نعسان القديمة، في إطار خطتها المستمرة لتحسين جودة المياه وضمان وصول خدمة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة.

ضعف المياه بمركزي إهناسيا وناصر ببني سويف

 وأوضحت شركة مياه الشرب بني سويف، أن أعمال التطهير ستبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء يوم الأحد 25 يناير 2026، ما سيؤدي إلى ضعف المياه في عدد من المناطق الحيوية التابعة لمركزي ناصر وإهناسيا خلال فترة تنفيذ الأعمال.

 

وأشارت الشركة إلى أن ضعف المياه سيطال قرية الحمام ومنطقة مطار دنديل التابعة لمركز ناصر، بالإضافة إلى مدينة إهناسيا بالكامل، وقريتي العووانة والمماليك، مؤكدة أن هذا الإجراء مؤقت وضروري للحفاظ على كفاءة التشغيل داخل محطة مياه معصرة نعسان القديمة وضمان استمرار الخدمة على المدى الطويل.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن أعمال التطهير والصيانة تأتي ضمن برامج الصيانة الوقائية المستمرة، التي تهدف إلى رفع كفاءة المحطات القديمة، وتقليل الأعطال المفاجئة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مدينة إهناسيا والقرى التابعة لها، إضافة إلى مناطق مركز ناصر مثل قرية الحمام ومطار دنديل.

وفي هذا السياق، ناشدت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية، بما في ذلك المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه، لحين الانتهاء من أعمال التطهير واستعادة ضخ المياه بالكفاءة المعتادة.

صيانة محطة معصرة نعسان ببني سويف

وشددت الشركة على أنها لن تدخر جهدًا في تقليل آثار ضعف المياه، حيث سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتأثرة، خاصة داخل مدينة إهناسيا وقرية الحمام ومحيط مطار دنديل، مع التأكيد على تحرك سيارات المياه فور تلقي أي بلاغات من المواطنين.

كما أكدت الشركة أن فرق الطوارئ والمتابعة ستكون متواجدة على مدار الساعة طوال فترة الأعمال داخل محطة مياه معصرة نعسان القديمة، لضمان سرعة الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد، والحد من فترة ضعف المياه قدر الإمكان.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة بني سويف بالمواطنين سرعة التواصل في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، سواء المتعلقة بضعف المياه أو طلب سيارات مياه، عبر الخط الساخن 125 أو خدمة الواتساب الرسمية، مؤكدة التزامها الكامل بخدمة المواطنين في مدينة إهناسيا وكافة المناطق المتأثرة.

 

تدريب 12 ألف شاب وفتاة على الشمول المالي وريادة الأعمال ببني سويف

فرق سلامة المرضى تجوب مستشفيات بني سويف لمتابعة تطبيق معايير الرعاية الآمنة

نائب محافظ بني سويف يبحث تسريع وتيرة العمل بمشروعات الصرف الصحي

صيدلة بني سويف تتأهل للقائمة النهائية لجائزة التميز الحكومي

ولادة في الطريق، طاقم إسعاف يُنقذ سيدة ومولودها في بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الإعدادية في يومها الأخير (صور)

بدء أعمال إحلال وتجديد مستشفى سمسطا ببني سويف

وكيل التعليم ببني سويف تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في الجبر والكمبيوتر

نقيب صيادلة بني سويف: الصيدليات لا تخضع لقرار النفايات الطبية

وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام امتحانات الإعدادية بمادتي الجبر والكمبيوتر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف اسعاف بني سويف شركة مياه الشرب ببني سويف شركة مياه بني سويف

مواد متعلقة

تدريب 12 ألف شاب وفتاة على الشمول المالي وريادة الأعمال ببني سويف

فرق سلامة المرضى تجوب مستشفيات بني سويف لمتابعة تطبيق معايير الرعاية الآمنة

نائب محافظ بني سويف يبحث تسريع وتيرة العمل بمشروعات الصرف الصحي

صيدلة بني سويف تتأهل للقائمة النهائية لجائزة التميز الحكومي

ولادة في الطريق، طاقم إسعاف يُنقذ سيدة ومولودها في بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الإعدادية في يومها الأخير (صور)

بدء أعمال إحلال وتجديد مستشفى سمسطا ببني سويف

وكيل التعليم ببني سويف تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في الجبر والكمبيوتر
ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

حالة الطقس الآن، غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار قد تصل ليلا للقاهرة

سقوط "دجال السوشيال ميديا" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية