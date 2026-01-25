الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر والجزائر في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب الجزائر، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

موعد مباراة مصر والجزائر

وتقام مباراة مصر والجزائر في الـ4:30 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع مباشرة على شاشة أون سبورت 1.

الفراعنة بالعلامة الكاملة

وأنهى المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في مباراة أمس أمام منتخب أوغندا بنتيجة (54-13) في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بهذه النتيجة أنهي منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات محققا العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الثلاثة أمام الجابون وأنجولا وأوغندا، وفي رصيده 6 نقاط.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

وتقام اليوم 4 مواجهات قوية في افتتاح الدور الرئيسي مواعيدها كالتالي:

نيجيريا × أنجولا - 11:30 صباحا | أون سبورت 1

تونس × المغرب - 2 ظهرا | أون سبورت 1

مصر × الجزائر - 4:30 عصرا | أون سبورت 1

كاب فيردي × غينيا - 7 مساء | أون سبورت 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد مباراة مصر والجزائر كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد تشافي باسكوال منتخب الجزائر

مواد متعلقة

كرة اليد، تعرف على ترتيب مجموعات الدور الرئيسي في أمم أوروبا

كرة اليد، 4 مواجهات قوية اليوم في الدور الرئيسي لكأس الأمم الأفريقية

كرة اليد، فرص تأهل المنتخبات العربية للدور الرئيسي من كأس الأمم الأفريقية

كرة اليد، 8 مواجهات قوية في ختام مجموعات كأس الأمم الأفريقية برواندا
ads

الأكثر قراءة

دافوس.. عالم بلا ورقة توت!

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

كل ما تريد معرفته عن مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم بعد قرار السيسي بإنشائها

بتخفيضات 10 جنيهات، أسعار الدواجن المجمدة واللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

باحث في شؤون التيارات الإسلامية: مخطط إزاحة الجولاني بدأ والحكومة الانتقالية واجهة وهمية

رئيس الرقابة المالية: 2025 نقطة الانطلاق لجني ثمار الإصلاح، ولا عصا سحرية في التطوير

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

المزيد
الجريدة الرسمية