تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب "الإمارات" مساء اليوم الأحد، مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمى: سيني لامنس

خط الدفاع: لوك شاو، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير، ديوجو دالوت

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كوبي ماينو، كاسيميرو

خط الهجوم: باتريك دورجو، بريان مبيومو، أماد ديالو

ويأمل مانشستر يونايتد الفوز على أرسنال من أجل الصعود إلى المركز الرابع في جدول البطولة، مستغلًا تعثر ليفربول أمس في الجولة نفسها عقب سقوطه أمام بورنموث بنتيجة 3/2.

بينما يسعى أرسنال إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما تعادل في آخر لقائين، مع ليفربول ونوتينجهام فورست.

موعد مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة أرسنال أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

ويتصدر نادي أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 35 نقطة في المركز الخامس في جدول البطولة.

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي وجاءت نتائج الأمس كالتالي 

نتائج مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

وست هام 3-1 سندرلاند

بيرنلي 2-2 توتنهام هوتسبير

فولهام 2-1 برايتون

مانشستر سيتي 0-2 وولفرهامبتون

بورنموث 3-2 ليفربول 

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الـ 23 اليوم الأحد بإقامة 4 مباريات  من الدوري الإنجليزي الممتاز وتختتم الجولة بمواجهة واحدة غدا الاثنين كالتالي: 

الأحد 25 يناير 2026

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نيوكاسل ضد أستون فيلا- 4 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك
برينتفورد ضد نوتنجهام فورست - 4 مساءً - ملعب جي تك كوميونيتي
أرسنال ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب الإمارات

الإثنين 26 يناير 2026

إيفرتون ضد ليدز يونايتد - 10 مساءً - ملعب هيل ديكنسون

