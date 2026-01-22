محافظ أسيوط يكرم مسن تسعيني تحدى الأمية ويسلمه شهادة تقدير (فيديو)

18 حجم الخط

كرم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أحد المواطنين من كبار السن بعد نجاحه في محو أميته، تقديرًا لإرادته الصلبة وإصراره على التعلم، في نموذج إنساني يجسد الأمل والطموح رغم تقدم العمر، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط بحضور نادي إبراهيم مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وأعضاء المجلس التنفيذي.

محافظ أسيوط يكرم المواطن ويسلمه شهادة تقدير

وقام محافظ أسيوط بتكريم المواطن فرحان إدريس فرحان، من مواليد عام 1935، ويبلغ من العمر 91 عامًا، والمقيم بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح، حيث سلمه شهادة محو الأمية وشهادة تقدير، إشادة بما حققه من إنجاز شخصي ملهم.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذا المواطن يمثل نموذجًا مشرفًا للرجل المكافح الذي لم يفقد الأمل، وتمسك بالطموح والإرادة، ونجح في تربية أبنائه تربية صالحة، مشيرًا إلى أن حفيدته «هاجر» كان لها دور بارز في تعليمه القراءة والكتابة والحساب، بما يعكس قيمة الأسرة ودورها في دعم التعليم.

من جانبه، أعرب المواطن المكرم عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكدًا أن هذا التكريم كان دافعًا معنويًا كبيرًا له ومصدر فخر لأسرته.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط حقق عددًا من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم فتح 2278 فصلًا دراسيًا بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالتعاون مع الجهات الشريكة، بإجمالي عدد دارسين بلغ 16 ألفًا و589 دارسًا، وحققت نسبة إنجاز بلغت 101% في التقييم نصف السنوي، كما تم تسجيل 40 ألفًا و69 ناجحًا خلال العام الدراسي 2024 / 2025، بنسبة 89% من المستهدف.

