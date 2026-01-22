الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يكرم مسن تسعيني تحدى الأمية ويسلمه شهادة تقدير (فيديو)

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم مواطن، فيتو
18 حجم الخط

كرم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أحد المواطنين من كبار السن بعد نجاحه في محو أميته، تقديرًا لإرادته الصلبة وإصراره على التعلم، في نموذج إنساني يجسد الأمل والطموح رغم تقدم العمر، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط بحضور نادي إبراهيم مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وأعضاء المجلس التنفيذي.

محافظ أسيوط يكرم المواطن ويسلمه شهادة تقدير 

وقام محافظ أسيوط بتكريم المواطن فرحان إدريس فرحان، من مواليد عام 1935، ويبلغ من العمر 91 عامًا، والمقيم بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح، حيث سلمه شهادة محو الأمية وشهادة تقدير، إشادة بما حققه من إنجاز شخصي ملهم.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذا المواطن يمثل نموذجًا مشرفًا للرجل المكافح الذي لم يفقد الأمل، وتمسك بالطموح والإرادة، ونجح في تربية أبنائه تربية صالحة، مشيرًا إلى أن حفيدته «هاجر» كان لها دور بارز في تعليمه القراءة والكتابة والحساب، بما يعكس قيمة الأسرة ودورها في دعم التعليم.

من جانبه، أعرب المواطن المكرم عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكدًا أن هذا التكريم كان دافعًا معنويًا كبيرًا له ومصدر فخر لأسرته.

مدربة كمبيوتر للمكفوفين، محافظ أسيوط يكرم أيقونة التحدي زينب بدر

محافظ أسيوط يكرم المهندس حسن يونس تقديرًا لإسهاماته في تطوير ميادين المدينة

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط حقق عددًا من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم فتح 2278 فصلًا دراسيًا بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالتعاون مع الجهات الشريكة، بإجمالي عدد دارسين بلغ 16 ألفًا و589 دارسًا، وحققت نسبة إنجاز بلغت 101% في التقييم نصف السنوي، كما تم تسجيل 40 ألفًا و69 ناجحًا خلال العام الدراسي 2024 / 2025، بنسبة 89% من المستهدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اعضاء المجلس التنفيذى العام الدراسى 2024 2025 اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المجلس التنفيذي تعليم الكبار هيئة محو الامية هيئة محو الامية وتعليم الكبار شهادة محو الامية قرية عرب مطير محافظة اسيوط محافظ أسيوط محو الأمية وتعليم الكبار محو الامية

مواد متعلقة

ضبط 5 آلاف لتر سولار بمحطة وقود قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

لمكافحة عمل الأطفال، محافظ أسيوط يسلم مشروعات إنتاجية لتمكين الأسر اقتصاديا (فيديو)

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يتفقدان مركز "خان الخليلي" لتدريب الحرف التراثية

طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط يكشفون حقيقة تسريب الامتحانات مقابل 100 جنيه (فيديو)

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يناقشان خطة التطوير الرقمي للمحافظة

محافظ أسيوط: متابعة دورية لملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

رياضة أسيوط تطلق أولى فعاليات مبادرة "صدى" ضمن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد

محافظ أسيوط خلال تفقده امتحانات الشهادة الإعدادية: لم نتلق شكاوى (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية