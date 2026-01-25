كل ما تريد معرفته عن مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم بعد قرار السيسي بإنشائها

18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 36 لسنة 2026 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم، وذلك بهدف استضافة فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف فرعا الجامعتين إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وتعزيز الصلات الأكاديمية والعلمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي لكل جامعة، إلى جانب إتاحة فرص تعليم عالٍ عالمية داخل البلاد مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، كما يلزم القرار فرعي الجامعتين بتوثيق روابط التعاون الأكاديمي مع الجامعات المصرية.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن ينظم اتفاق خاص العلاقة بين المؤسسة الجامعية وكل من جامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير على أن يقتصر دور مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية والبحثية، دون أن يكون لها حق منح أي شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية. وتختص كل جامعة بكافة الجوانب الأكاديمية المتعلقة بفروعها، بما يشمل نظم الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية.

كما نصت المادة الخامسة على أن يكون للمؤسسة الجامعية ميزانية مستقلة تحدد نفقاتها وإيراداتها مع توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها وفقًا للنظام المتفق عليه بين مؤسسيها، على أن يكون لكل فرع من فرعي الجامعتين ميزانية مستقلة أيضا بما يضمن جودة العملية التعليمية واستدامة استمرار العمل الأكاديمي.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو جذب الجامعات الدولية المرموقة، وتدويل التعليم العالي في مصر، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتوفير برامج تعليمية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

مؤسسة جامعية مصرية باسم مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة وتهدف لاستضافة فرع لكل من جامعة كوين مارجريت وجامعة أدنبرة نابيير داخل مصر

وتقدم جامعة كوين مارجريت من خلال فرعها التي تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الإشراف الأكاديمي من خلال كلياتها عدة برامج حيث تقدم كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارة برامج: إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي وإدارة الأعمال والتمويل وإدارة الأعمال وتحليلها وإدارة الأعمال وعلم النفس والتربية والسينما والإعلام والصناعات الإبداعية والثقافية وإدارة الضيافة الدولية والسياحة وتنظيم الفعاليات والتسويق الرقمي والعلاقات العامة وتصميم الأزياء وصناعتها.

في حين تقدم كلية العلوم الصحية، برامج: العلاج الطبيعي والتغذية وعلوم الأغذية والابتكار والعلاج الوظيفي.

بالإضافة إلى الدراسات العليا في برامج: القيادة التربوية والإدارة الدولية والقيادة والمحاسبة والشئون المالية والحملات الرقمية وإنشاء المحتوى وصناعة السينما العالمية والإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية والتعليم الخاص والشامل، والاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة والعلاج الطبيعي كما يمنح فرع الجامعة الدرجات العلمية في تلك التخصصات

وتقدم جامعة أدنبرة نابيير من خلال فرعها التي تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الإشراف الأكاديمي من خلال كلياتها عدة برامج حيث تُقدم كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية برامج: علم تصميم تجربة المستخدم والهندسة المدنية والأمن السيبراني والتحليل الجنائي والهندسة الكهربائية والإلكترونية والهندسة الميكانيكية وهندسة الطاقة والبيئة وهندسة البرمجيات ونظم الحاسب والشبكات والوسائط الرقمية وتصميم التفاعل والتكنولوجيا المعمارية وتصميم وتطوير الويب وهندسة المساحة وعلوم الحاسب وتصميم الصوتيات وعلوم البيانات ومعلوماتية الأعمال.

فيما تقدم كلية الفنون والصناعات الإبداعية برامج: التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي والمكاني وتصميم المنتجات بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا في كل من: برنامج تصميم تجربة المستخدم وبرنامج التشغيل الآلي والتحكم وبرنامج تخطيط وهندسة النقل وبرنامج تكنولوجيا المعلومات التجارية وبرنامج الطاقة المتجددة وبرنامج هندسة المواد المتقدمة كما يمنح فرع الجامعة الدرجات العلمية في تلك التخصصات.

وتعتمد كل جامعة من جامعتي كوين مارجريت وأدنبرة نابيير اللائحة الداخلية لفرعها في مصر على نحو مماثل لما هو مطبق فيها كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع بحيث يتوافر بشأنها ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها ويطبق كل فرع من الفرعين ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الام كما يلتزم كل فرع كذلك بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة الشئون الأكاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم.

