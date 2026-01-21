الأربعاء 21 يناير 2026
مكتبة مصر العامة تعلن تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال خلال إجازة نصف العام

جانب من الأنشطة بمكتبة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية
أعلنت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية برئاسة أمل رجب، تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة بهدف استثمار إجازة نصف العام في تنمية المعرفة والمهارات والقيم الإيجابية لدى الصغار. 
 

برنامجًا يوميًّا في قاعة الأطفال 

وتشمل فعاليات المكتبة برنامجًا يوميًا في قاعة الأطفال، حيث تقدم المكتبة أنشطة تعليمية وترفيهية من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا والساعة السادسة مساءً، تتنوع ما بين التعرف على العالم من حولنا، وتنشيط الفكر واكتساب المهارات، إضافة إلى ندوات ومسابقات وقراءة قصص وحكايات تحمل قيمًا أخلاقية هادفة. 

 

إقامة برنامج ثقافي متنوع

كما تقدم قاعة النشء برنامجًا معرفيًّا وثقافيًّا يهدف إلى تنمية مهارات التفكير، ويُقام يوميًّا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويشمل أنشطة تحفز تنشيط الذهن، بجانب ندوات متنوعة للتعرف على العالم من حولنا، إضافة إلى جولات سياحية داخل مصر، وأنشطة متنوعة.  

 

إقامة عدد من البرامج التفاعلية للأطفال 

ويمتد حرص المكتبة على تقديم البرامج المفيدة ليشمل العديد من البرامج التفاعلية التي تجمع بين الإبداع واللعب والتعلم، حيث تُنظم قاعة الأنشطة صباحًا في تمام العاشرة ومساءً في الخامسة، برامج لتعلم إبداعات يدوية، وألعاب حركية، وتجارب ممتعة مع الألوان، وأنشطة تفاعلية تهدف إلى تنشيط التفكير والخيال لدى الأطفال. 

 

تأتي هذه الفعاليات في إطار رسالة المكتبة المجتمعية في تنمية قدرات الأطفال والنشء واستثمار أوقات الإجازة فيما يعود بالنفع عليهم علميًا وسلوكيًا، مع توجيه الدعوة لأولياء الأمور وأعضاء المكتبة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والاستمتاع بمزيج من التعلم والترفيه.

