مكتبة مصر العامة بأسيوط تشارك في المعرض التراثي للفنون والإبداع

أشاد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمشاركة مكتبة مصر العامة في المعرض التراثي للحرف اليدوية وملتقى الأقصر الأول للفنون والإبداع والذي أقيم بمحافظة الأقصر برعاية السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة بمشاركة مكتبات مصر العامة لمحافظات الصعيد وذلك تماشيًا مع جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالتراث والمبدعين تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم مكتبة مصر العامة لخدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

مكتبة مصر العامة بأسيوط تشارك في ملتقى الأقصر

وأضاف محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير المكتبة قد أوفدت فريقًا للمشاركة في المعرض والملتقي بمحافظة الأقصر بالتعاون مع إدارة التعاون الانتاجي بالمحافظة بهدف تبادل الخبرات واكتساب المهارات وتلاقي المبدعين من المكتبات العامة بالصعيد (الأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وقنا، والوادي الجديد، والمنيا، وأسيوط) في إطار محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠ ٣٠ من أجل إثراء العملية الثقافية بمجتمع الصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط أن الملتقى يتخلله ورش عمل وندوات ولقاءات وحلقات نقاشية وزيارات أثرية وعرض كالتشوراما وتوقيع مذكرات تفاهم حيث شاركت المكتبة بفقرات فنية وأدبية وفنون شعبية فلكلورية مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في المحافظة كمنارة تساهم في تحقيق الإثراء الثقافي والمعرفي بين المواطنين بكافة فئاتهم خاصة الأطفال والنشء.

جدير بالذكر أن مبادرة ظواهر المجتمعية المحلية بالأقصر هي الشريك الرئيسي للملتقى وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر وإدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار مصر العليا ومؤسسة المنارة والضحى ومؤسسة مصر المستقبل للتنمية والتراث والبيت النوبي ولجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر ولجنة حفظ التراث الثقافي.

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