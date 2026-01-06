محافظة أسيوط: 2025 شهد طفرة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 شهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 17 مليارًا و937 مليون جنيه، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة أولت اهتمامًا بالغًا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارهما من أهم مقومات الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن العمل يتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والهيئات المعنية للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وطبقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها والارتقاء بمستوى الخدمات داخل القرى والمراكز.

الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2025

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تلقى تقريرًا من فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، برئاسة المهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندس صابر عبد الرؤوف، مدير عام الجهاز التنفيذي، تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2025، حيث جرى نهو أعمال الصرف الصحي ل6 قرى بمركز أبنوب بتكلفة 256 مليون جنيه، و10 قرى بمركز منفلوط بتكلفة 362.9 مليون جنيه، و12 قرية بمركز الفتح بتكلفة 647.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 21 قرية بمركز ديروط بتكلفة مليار و338.7 مليون جنيه، و17 قرية بمركز صدفا بتكلفة 904 ملايين جنيه، و10 قرى بمركز ساحل سليم بتكلفة 590 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من توسعات محطات معالجة صرف صحي البداري وساحل سليم بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأضاف محافظ أسيوط أن العمل مستمر لاستكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يجري تنفيذ مشروعات ب10 قرى بمركز أبنوب بتكلفة مليار و585 مليون جنيه، و9 قرى بمركز الفتح بتكلفة مليار و67 مليون جنيه، و4 قرى بمركز أبوتيج بتكلفة 762 مليون جنيه، إلى جانب 17 قرية بمركز ديروط بتكلفة تصل إلى 4 مليارات و167 مليون جنيه، و10 قرى بمركز منفلوط بتكلفة مليار و828 مليون جنيه.

ونوه إلى أنه تم تنفيذ محطات معالجة كبرى، من بينها محطة جنوب ديروط بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، ومحطة شمال ديروط بتكلفة مليار و100 مليون جنيه، ومحطة الحوطا الشرقية بتكلفة 40 مليون جنيه، وتوسعات محطة الزرابي بأبوتيج بتكلفة 700 مليون جنيه، وتوسعات محطة قدفا والغنايم بتكلفة 470 مليون جنيه، ومحطة العطيات البحرية بتكلفة مليار و93 مليون جنيه، ومحطة عرب الكلابات بتكلفة 320 مليون جنيه، ومحطة بني غالب الجديدة بتكلفة 936 مليون جنيه.

وتابع محافظ أسيوط أن الخطة الاستثمارية للهيئة شملت كذلك استكمال عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من بينها تنفيذ مشروعات صرف صحي ب4 قرى بمركز القوصية بتكلفة 450 مليون جنيه، و13 قرية بمركز أسيوط بتكلفة مليار و206 ملايين جنيه، و3 قرى بمركز البداري بتكلفة 112 مليون جنيه، وقريتين بمركز الغنايم بتكلفة 200 مليون جنيه، إلى جانب استكمال توسعات محطات مياه أبنوب والفتح بتكلفة 120 مليون جنيه، واستكمال شبكات محطة مياه ديروط بتكلفة 580 مليون جنيه.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية ودفع معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بما يواكب رؤية تنموية شاملة تستهدف توفير حياة كريمة ومستدامة لأبناء محافظة أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.