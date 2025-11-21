محافظ أسيوط يشهد ندوة مستقبل التوظيف ويتفقد معرض مكتبة مصر العامة (فيديو)

18 حجم الخط

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات الندوة الثقافية الكبرى التي جاءت تحت عنوان "مستقبل التوظيف وسوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي من خلال رؤية مصر"، والتي نظمها نادي الترجمة الحديثة بأسيوط بالتعاون مع الاتحاد العربي للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وذلك بمكتبة مصر العامة، دعمًا لرؤية مصر 2030 واستشرافًا لمتطلبات سوق العمل المستقبلي.

حضر الفعالية نخبة من الأكاديميين والمسؤولين، من بينهم الدكتور سعيد أحمد أبو ضيف، أستاذ كلية الآداب ومؤسس نادي الترجمة الحديثة، والدكتورة حنان سعد الدين رئيس الاتحاد العربي للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وحمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، والدكتور عماد الدين شعبان رئيس قسم علوم الصحة الرياضية بجامعة أسيوط.

إلى جانب مها المقداد مديرة دار النشر المصرية السودانية الإماراتية، والدكتور أحمد مصطفى الكاتب والإعلامي بهيئة الاستعلامات، وآلاء أسامة الرئيس التنفيذي لنادي الترجمة الحديثة، الدكتور جمال عبد الناصر رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط.

انطلقت الندوة بكلمات ترحيبية أعقبها فقرة غنائية بعنوان "شكرًا ياللي مشرفنا" مصحوبة بلغة الإشارة قدمتها المدربة هالة كرم، في لفتة إنسانية تعكس الاهتمام بدمج فئات المجتمع المختلفة.

وخلال كلمته، أكد محافظ أسيوط أن الندوة تشكل منصة معرفية مهمة لتسليط الضوء على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهما في تشكيل وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي يتطلبها عصر الابتكار والتقنيات الحديثة.

وأضاف أن اللقاء يجمع بين الخبرة والعلم والفكر، بما يساهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الترجمة واللغات وتكنولوجيا المعلومات.

الالتحاق بالدورة التدريبية للوعي الوطني

وحث محافظ أسيوط المشاركين على الالتحاق بالدورة التدريبية للوعي الوطني المقامة بديوان عام المحافظة لمدة ثلاثة أيام، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود تعزيز الوعي المجتمعي وبناء قدرات الشباب.

إنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي بأسيوط

كما استعرض اللواء هشام أبو النصر جهود المحافظة في إنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي بأسيوط، مشيرًا إلى أنه سيمثل منصة لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة وإعدادهم للاندماج في هذا القطاع الواعد، مع توجيه المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب لدعم تجهيز كوادر مؤهلة.

وأوضح أن النادي لن يقتصر على أجهزة الحاسب الآلي فحسب، بل سيضم أنشطة رياضية وعلمية متكاملة.

وعلى هامش الفعالية، تفقد محافظ أسيوط المعرض الدائم للمشغولات اليدوية بالمكتبة، والذي يضم منتجات "خان الخليلي" ومجموعة من الأعمال اليدوية والإكسسوارات، كما زار ورشة رسم للأطفال وحرص على التفاعل معهم والاستماع إلى آرائهم حول البرامج المقدمة.

وفي ختام الندوة، تبادل الحاضرون الدروع التذكارية، قبل أن يلتقطوا الصور مع المحافظ وسط أجواء تعكس نجاح الفعالية وتفاعل المشاركين معها.

