أخبار الفن اليوم: حقيقة تعرض محمد صبحي لأزمة قلبية.. ريهام حجاج تكشف تفاصيل مسلسل توابع.. أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين، والمقامة حاليًا بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عن أسماء الفائزين بجوائز المعرض.

فاز بجائزة النقد الأدبي مناصفة كتابي «مفهوم الرواية» للدكتور صلاح السروي، وكتاب «بلاغة الكود» لـ مدحت صفوت، وفي مجال الرواية فازت رواية «وكالة النجوم البيضاء» للكاتب عمرو العادلي.



وفي مجال القصة القصيرة فازت المجموعة القصصية «ثلاثة نساء في غرفة ضيقة» للكاتبة هناء متولي، الصادرة عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية.



وفي مجال شعر الفصحى فاز ديوان «لا أحد هنا سيميل عليك» للشاعر محمد سليمان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وفي مجال شعر العامية فاز ديوان «فريدة.. جدارية أمي اللي باعت عفشها» للشاعر سعيد شحاتة الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وفي مجال الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي) فاز كتاب «دور الذكاء الاصطناعي في دعم ممارسات إدارة الموارد البشرية بقطاع البترول» للدكتور عز السيد صادق.



وفي مجال كتاب الطفل فاز كتاب «دائرة الأمان» للدكتورة رنا هاني صادر عن دار أرجوحة.

طمأن المخرج عمرو عابدين الجمهورعلى الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، مؤكدأ أن لم يتعرض لأزمة قلبية كما تردد في الساعات الماضية.

وأكد المخرج عمرو عابدين أن محمد صبحي أجرى فحوصات طبيعية مثل ما جرى له منذ 3 أشهور.

شهدت ندوة “من باب الحديد إلى الآخر.. رحلة شاهين في استكشاف الذات والوطن”، إقبالا جماهيريا كبيرا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

و حرص عدد من جمهور معرض الكتاب على التقاط صورا تذكارية مع الفنانة يسرا اللوزي، والتي حضرت الندوة مساء اليوم الجمعة.

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته57، إقبالًا جماهيريًا واسعًا من زوار المعرض، وسط حرص الجمهور على اقتناء الإصدارات الحديثة والمتنوعة، التي تطرحها الهيئة بأسعار رمزية تناسب مختلف الشرائح العمرية، وتخفيض يصل إلى 20%، في إطار دورها المستمر لإتاحة الكتاب للجميع، وتعزيز نشر الثقافة والمعرفة بين فئات المجتمع المختلفة.

وتتوزع أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب على عدد من القاعات، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بداية من الجناح الرئيسي في قاعة 1 – B1. بينما خُصصت قاعة 6 – C27 لعرض الكتب المتخصصة، وقاعة 5 – A35 لعرض كتب الأطفال، إلى جانب جناح مبادرة «مكتبة لكل بيت» في بلازا 1.

عبر الفنان الشاب محمود حجازي عن استيائه لانتشار العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول أزمته مع زوجته، والتي اتهمته بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث بعض الإصابات بمناطق متفرقة بالجسد

وقال حجازي في تصريح خاص لفيتو: إنه يلتزم الصمت، ولا يريد كشف التفاصيل الحقيقية التي حدثت بينهما، احترامًا لطفله الذي لم يتجاوز عامه الثاني.

وأضاف حجازي أنه لم يتعد على زوجته، وأن حياتهما كانت تسودها الهدوء منذ عودتها إلى القاهرة منذ أكثر من شهرين، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تقيم بها، إلا أنها أرادات العودة مرة أخرى إلى أمريكا بصحبة نجلهما، وهذا ما رفضه بشكل قاطع، مما جعلها تدعى التعدي عليها.

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، اليوم الجمعة، الفنان محمد خميس، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، بحضور عدد كبير من الجمهور.

وأكد محمد خميس خلال ندوة معرض الكتاب أن الهوية المصرية القديمة مفتاح استعادة الترابط الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية الهوية المصرية كوسيلة لاستعادة الوعي الثقافي لدى الجيل الحالي.

ويرى خميس أن الاهتمام المتزايد بالآثار المصرية يعكس نهضة ثقافية، مؤكدا تفرد الحضارة المصرية القديمة بنظام الحساب والثواب والعقاب.

أعلن المخرج كريم الشناوي عن انطلاق أول أيام تصوير مسلسل عنبر الموت بطولة الفنانة منة شلبي ، تمهيدا لعرضه قريبا.

ومن المقرر عرض مسلسل منة شلبي الجديد عنبر الموت عبر منصة mbc شاهد، وكشفت مصادر مؤخرا، أن الفنانة منة شلبي تجسد شخصية ممرضة خلال أحداث العمل.

قررت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الخروج عن صمتها واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أحد الأشخاص الذي ظهر مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الفعاليات، مدعيًا أنه "النسخة الثانية" من العندليب الأسمر، ومطلقًا على نفسه لقب "العندليب الأبيض".

بدأت الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لشخص يقلد حركات وصوت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بشكل اعتبره الكثيرون "مبالغًا فيه"، بل ووصل الأمر إلى محاولة استغلال اسم وتاريخ العندليب للترويج لنفسه في الحفلات والمناسبات العامة تحت مسمى "العندليب الأبيض"، وهو ما أثار غضب الورثة والمحبين.

