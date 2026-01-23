محمد خميس في ندوته بمعرض الكتاب: الهوية المصرية وسيلة لاستعادة الوعي وهذا سر "العباءة" (فيديو)

18 حجم الخط

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، اليوم الجمعة، الفنان محمد خميس، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، بحضور عدد كبير من الجمهور.

ندوة الفنان محمد خميس

وأكد محمد خميس خلال ندوة معرض الكتاب أن الهوية المصرية القديمة مفتاح استعادة الترابط الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية الهوية المصرية كوسيلة لاستعادة الوعي الثقافي لدى الجيل الحالي.

ويرى خميس أن الاهتمام المتزايد بالآثار المصرية يعكس نهضة ثقافية، مؤكدا تفرد الحضارة المصرية القديمة بنظام الحساب والثواب والعقاب.

وأوضح أن الشعب المصري ما زال محتفظا بمعتقدات الحضارة المصرية القديمة رغم مرور الزمن، مطالبا بتقديم الحضارة عبر أفلام أو مسلسلات درامية.

ارتداء العباءة المصرية

وردا على سؤال حول ارتدائه العباءة في جميع لقاءاته بدلا من الملابس الرسمية، قال إن ما يعبر عن الهوية المصرية هو العباءة التي أساسها مصر وليس لها وجود في أي دولة أخري بالعالم.

كما أشار إلي ان أكثر من ٧٠٪ من سكان مصر يرتدون العباءة التي تعبر عن الهوية المصرية

كما أكد على وجود العباءة المصرية في المقابر المصرية القديمة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57 منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إقبالا كثيفا من الزوار، وذلك في ثاني أيامه للجمهور بعد أن فتح أبوابه أمس الخميس 22 يناير الجاري.

