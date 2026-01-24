عطل فني يضرب منصة "إكس" حول العالم

18 حجم الخط

أفاد مستخدمو تطبيق "إكس" حول العالم، بعضهم من المنطقة العربية، اليوم السبت، بأن عطلًا فنيًّا ضرب التطبيق التابع لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

وتضمنت إفادات المستخدمين، عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، شهادات حول تعطل المنصة وتطبيقاتها، من حيث عرض المعلومات والتحميل المستمر دون ظهور نتائج.

وقال مستخدمون آخرون إن الخلل الفني جعل المعلومات تظهر وتختفي على شاشاتهم، دون القدرة على الاستمرار في تصفح المحتوى أو نشر التدوينات على المنصة وتطبيقها.

وأشارت منصة "Downdetector" لتتبع الأعطال الطارئة في المواقع والمنصات الإلكترونية حول العالم، إلى العطل الذي أصاب منصة "إكس" وتطبيقاتها.

وقالت المنصة على موقعها الإلكتروني: "تشير تقارير المستخدمين إلى وجود مشاكل في X (تويتر سابقًا)".

