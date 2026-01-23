إقبال كثيف في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57

18 حجم الخط

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57 في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 23 يناير إقبالا كثيفا من الجماهير.

والتقطت عدسة “فيتو” إقبال الزوار قبل موعد فتح البوابات، حيث شهدت زيادة كبيرة وملحوظة في إعداد الجماهير على بوابات المعرض استعدادا للدخول والتمتع بجولة مميزة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض.

فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وسبق أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب البرنامج الثقافي والفني الكامل لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، ضمن اليوم الثاني لفتح أبواب المعرض أمام الجمهور.

وأكدت الهيئة جاهزية كافة القاعات لاستقبال الزوار في هذا اليوم الذي يمثل العيد الحقيقي للقراءة في مصر، وفق الأجندة التالية:

القاعة الرئيسية (بلازا 1) - الندوات الكبرى واللقاء الفكري

01:00 ظهرًا: ندوة "تجديد الخطاب الثقافي في الجمهورية الجديدة"، وتستعرض الرؤى المستقبلية للهوية المصرية.

03:00 عصرًا: محور "شخصية المعرض": ندوة بعنوان "عوالم نجيب محفوظ.. من الحارة إلى العالمية"، بمشاركة كوكبة من النقاد والروائيين.

05:00 مساءً: اللقاء الفكري المفتوح مع أحد رموز الفكر العربي المعاصر.

07:00 مساءً: ندوة "الأدب الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي"، لمناقشة مستقبل النشر في ظل الثورة التكنولوجية.

القاعة الدولية (بلازا 2) - نافذة على العالم

02:00 ظهرًا: احتفالية "يوم الثقافة الرومانية"، وتتضمن قراءات شعرية وعروضًا تقديمية عن الأدب الروماني المترجم.

04:00 عصرًا: ندوة "التعاون الثقافي العربي - الأوروبي: آفاق وتحديات"، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي

06:00 مساءً: ندوة "الأدب الأفريقي.. جسور التواصل" بمشاركة أدباء من دول القارة السمراء.

قاعة "كاتب وكتاب" (بلازا 1)

01:30 ظهرًا: مناقشة كتاب "التاريخ المنسي.. شخصيات أثرت في وجدان المصريين".

03:30 عصرًا: ندوة حول "الرواية التاريخية وتوثيق الواقع" بمشاركة نخبة من الكتاب الشباب.

05:30 مساءً: مناقشة كتاب "الاستدامة البيئية.. دور الفرد والمجتمع" تزامنًا مع القضايا العالمية الراهنة.

معرض كتاب الطفل (قاعة 5) - أنشطة العائلة

10:00 صباحًا وحتى 02:00 ظهرًا: ورش عمل فنية متواصلة (رسم، تشكيل بالصلصال، وأشغال يدوية).

03:00 عصرًا: مسرح العرائس وعرض خاص لـ "الليلة الكبيرة".

04:30 عصرًا: ندوة "كيف نختار كتب أطفالنا؟" موجهة لأولياء الأمور، تليها ورشة حكي تفاعلية.

ساحة الفنون (الميدان والمسرح المكشوف)

02:00 ظهرًا: عروض التنورة التراثية وفرق الفنون الشعبية (فرقة سوهاج للفنون الشعبية).

04:00 عصرًا: عرض موسيقي لـ "أوركسترا الشباب" التابع لوزارة الشباب والرياضة.

06:00 مساءً: فقرات فنية متنوعة تجمع بين الإنشاد الديني والشعر العامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.