السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار على هذه الأماكن

طقس متقلب ونشاط للرياح في مرسى مطروح (صور)

 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 10

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم السبت

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار على هذه الأماكن

حالة الطقس غدا السبت، أتربة عالقة نهارا ورياح على البحر الأحمر

مائل للدفء نهارا، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

لا تنخدعوا بتحسن درجات الحرارة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وأمطار تضرب مصر اليوم

تحرك جديد في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا السبت، أتربة عالقة نهارا ورياح على البحر الأحمر

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار على هذه الأماكن

اغتيال عبد الناصر بسحر أسود، ‎قراءة فى كتاب «إسرائيل السحر والدين والدم» للدكتور محمد عبود

إعلام عبري: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة بسبب إيران

خلال ساعات، أولى جلسات استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه في قضية التزوير

إسماعيل صيباري يعتذر مجددا عن حادث المنشفة بنهائي أمم أفريقيا (فيديو)

بسبب شعلة بوتاجاز، مصرع زوجين في حريق داخل منزلهما بالشرقية

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية