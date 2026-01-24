مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

18 حجم الخط

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة عمود الدين، وهي أول ما يُحاسَب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد باقي عمله، بها يحافظ المسلم على صلته بالله، ويجدد إيمانه خمس مرات في اليوم، فتكون وقفة صادقة يراجع فيها نفسه، ويستعين بربه على الاستقامة والثبات.

وتظهر أهمية الصلاة في كونها ملاذًا للمؤمن عند الشدائد، يلجأ إليها كلما ضاقت به الدنيا، فيجد فيها الطمأنينة والسكينة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما فيها من راحة للقلب، وتفريج للكرب، وقوة تعين الإنسان على الصبر والرضا.

كما أن الصلاة تربي المسلم على النظام واحترام الوقت، وتغرس فيه روح الجماعة عند أدائها في المسجد، حيث تتقوى أواصر المحبة والتآخي بين المسلمين، وبالمداومة عليها، يسمو الإنسان بروحه، ويقوى إيمانه، ويعيش حياة متوازنة عامرة بذكر الله وطاعته.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة:

• الفجر: 5:19 ص

• الظهر: 12:07 م

• العصر: 3:05 م

• المغرب: 5:25 م

• العشاء: 6:46 م

الإسكندرية:

• الفجر: 5:25 ص

• الظهر: 12:12 م

• العصر: 3:08 م

• المغرب: 5:28 م

• العشاء: 6:50 م

أسوان:

• الفجر: 5:07 ص

• الظهر: 12:00 م

• العصر: 3:07 م

• المغرب: 5:29 م

• العشاء: 6:45 م

الإسماعيلية:

• الفجر: 5:16 ص

• الظهر: 12:03 م

• العصر: 3:00 م

• المغرب: 5:20 م

• العشاء: 6:41 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، وردتِ الكثير من النُّصوصُ في التَّحذيرِ مِن تَرْكِ الصَّلاةِ، أو التَّهاونِ بها، فمِن ذلك قولُ اللهِ تعالى عن تساؤُلِ أهلِ الجَنَّةِ عنِ المجرمينَ وأنَّهم قالوا: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر: 42 - 43]، وقولُه تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59].

فضل الصلاة، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ بَينَ الرجُلِ وبَينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ))، عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرُّؤيا، قال: ((أمَّا الذي يُثْلَغُ رأسُه بالحَجَرِ، فإنَّه يأخُذُ القُرآنَ فيرفُضُه، ويَنامُ عن الصَّلاةِ المكتوبةِ.

