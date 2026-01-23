بدء تصوير مسلسل "عنبر الموت" لـ منة شلبي

18 حجم الخط

أعلن المخرج كريم الشناوي عن انطلاق أول أيام تصوير مسلسل عنبر الموت بطولة الفنانة منة شلبي ، تمهيدا لعرضه قريبا.

مسلسل منة شلبي الجديد

ومن المقرر عرض مسلسل منة شلبي الجديد عنبر الموت عبر منصة mbc شاهد، وكشفت مصادر مؤخرا، أن الفنانة منة شلبي تجسد شخصية ممرضة خلال أحداث العمل.

ومن ناحية أخري، تواصل النجمة منة شلبي تصوير مشاهد مسلسلها الجديد تحت الحصار، ويشاركها البطولة إياد نصار، والعمل يسلط الضوء على جانب من معاناة الشعب الفلسطيني من أفعال إجرامية على يد جيش الاحتلال وهو من إخراج بيتر ميمي.

وكشفت شبكة dmc عن مجموعة صور من كواليس مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار وكشفت عن بعض المشاهد المؤلمة التي تعكس معاناة غزة.

ويشارك في العمل بجانب منة شلبي وإياد نصار كل من: آدم بكري، وكامل الباشا، ويتم المفاوضات مع بعض النجوم الفلسطينيين كي يشاركوا في العمل أيضًا، العمل، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي.

وكانت أعلنت الفنانة منة شلبي في وقت سابق عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعدما حاصرتهما الشائعات خلال الفترة الماضية، والتي واجهها الثنائي بالصمت، حيث أغلق الجنايني حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قررت فيه منة ألا ترد عن تلك الأخبار المتداولة.

