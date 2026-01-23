محمود حجازي: التزمت الصمت في أزمتي مع زوجتي احترامي لطفلي

18 حجم الخط

عبر الفنان الشاب محمود حجازي عن استيائه لانتشار العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول أزمته مع زوجته، والتي اتهمته بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث بعض الإصابات بمناطق متفرقة بالجسد

وقال حجازي في تصريح خاص لفيتو: إنه يلتزم الصمت، ولا يريد كشف التفاصيل الحقيقية التي حدثت بينهما، احترامًا لطفله الذي لم يتجاوز عامه الثاني.

وأضاف حجازي أنه لم يتعد على زوجته، وأن حياتهما كانت تسودها الهدوء منذ عودتها إلى القاهرة منذ أكثر من شهرين، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تقيم بها، إلا أنها أرادات العودة مرة أخرى إلى أمريكا بصحبة نجلهما، وهذا ما رفضه بشكل قاطع، مما جعلها تدعى التعدي عليها.

وتابع حجازي إنه لا يريد أن يتسبب في أزمة لطفله الذي مازال في عامه الثاني، ويتمنى أن يعيش حياته بشكل طبيعي

وكان محمود حجازي قد تقدم بطلب للمحكمة لمنع نجله يوسف من السفر رفقة والدته إلى الولايات المتحدة، بعد أن منعت المحكمة الطفل من السفر مؤقتًا، علمًا أن عمره لم يتجاوز الثلاث سنوات.

كما قدمت رنا طارق عبد الستار، المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، بلاغًا رسميًّا ضد الفنان محمود حجازي والد طفلهما، لدى نيابة أول وثالث أكتوبر الجزئية تحت رقم 11955 لسنة 2025، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب وسحلها، مما أدى إلى إصابتها بإصابات متفرقة استدعت نقلها إلى المستشفى.

