المخرج عمرو عابدين يكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لـ أزمة قلبية

طمأن المخرج عمرو عابدين الجمهورعلى الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، مؤكدأ أن لم يتعرض لأزمة قلبية كما تردد في الساعات الماضية.

المخرج عمرو عابدين يكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لأزمة قلبية

وأكد المخرج عمرو عابدين أن محمد صبحي أجرى فحوصات طبيعية مثل ما جرى له منذ 3 أشهور.

ت كريم الفنان الكبير محمد صبحي

وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو كرم الفنان الكبير محمد صبحي خلال احتفالية العيد الثاني للثقافة المصرية المقامة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وعبر محمد صبحي عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم قائلا: “عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء”.

وكان أكد الفنان محمد صبحي أن كل عمل فني منحط أو أغنية تروج للقبح، أو أي سلوك عشوائي، يمثل تدميرًا ذاتيًا يخدم أهدافًا خارجية، مضيفًا أن العدو لا يحتاج لبذل جهد كبير حين نقدم له "هدايا على طبق من ذهب"

وأوضح أن عدونا يتمنى تعليمًا فاشلًا، واقتصادًا منهارًا، وأخلاقًا منعدمة، متسائلًا: “لصالح من يعمل هؤلاء الذين يروجون للقبح؟”.

محمد صبحي: الأمل في خزان الوعي الشعبي والتحدي الحقيقي للنسبة



وأشار صبحي، خلال لقائه ببرنامج "كل الكلام"، الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة الشمس، إلى أن لغة الأرقام تمنح بصيص أمل، فحين يتفاعل 60 مليون مصري مع قضية وطنية أو فكرية، فإن خزان الوعي لم ينضب بعد.

