حفلات التوقيع والفعاليات الترفيهية تستقطب عددا كبيرا من زوار معرض الكتاب

شهد اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولى للكتاب زيادة كبيرة في الاقبال عقب صلاة العصر ومع غروب الشمس، حيث استمر توافد الجمهور منذ الساعات الأولى لفتح المعرض أبوابه اليوم الجمعة الموافق 23 يناير.

والتقطت عدسة “فيتو” استمرار توافد الجماهير مع تقدم الساعة، كما جذبت حفلات التوقيع عدد كبير من القراء للاحتفال مع كتابهم المفضلين باطلاق احدث اصدارتهم وذلك إلى جانب الفعاليات التي ينظمها المعرض سواء من وزارة الثقافة أو المؤسسات الأدبية والعلمية المختلفة.

فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب البرنامج الثقافي والفني الكامل لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، ضمن اليوم الثاني لفتح أبواب المعرض أمام الجمهور.

وأكدت الهيئة جاهزية القاعات لاستقبال الزوار في هذا اليوم الذي يمثل العيد الحقيقي للقراءة في مصر، وفق الأجندة التالية:

القاعة الرئيسية (بلازا 1) - الندوات الكبرى واللقاء الفكري

07:00 مساءً: ندوة "الأدب الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي"، لمناقشة مستقبل النشر في ظل الثورة التكنولوجية

القاعة الدولية (بلازا 2) - نافذة على العالم

06:00 مساءً: ندوة "الأدب ال.أفريقي.. جسور التواصل" بمشاركة أدباء من دول القارة السمراء.

قاعة "كاتب وكتاب" (بلازا 1)

05:30 مساءً: مناقشة كتاب "الاستدامة البيئية.. دور الفرد والمجتمع" تزامنًا مع القضايا العالمية الراهنة.

ساحة الفنون (الميدان والمسرح المكشوف)

06:00 مساءً: فقرات فنية متنوعة تجمع بين الإنشاد الديني والشعر العامي.

معرض الكتاب 2026

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.

