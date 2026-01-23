تخفيضات 20%، إقبال جماهيري كبير على جناح هيئة الكتاب

18 حجم الخط

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته57، إقبالًا جماهيريًا واسعًا من زوار المعرض، وسط حرص الجمهور على اقتناء الإصدارات الحديثة والمتنوعة، التي تطرحها الهيئة بأسعار رمزية تناسب مختلف الشرائح العمرية، وتخفيض يصل إلى 20%، في إطار دورها المستمر لإتاحة الكتاب للجميع، وتعزيز نشر الثقافة والمعرفة بين فئات المجتمع المختلفة.

أماكن أجنحة هيئة الكتاب بمعرض القاهرة

وتتوزع أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب على عدد من القاعات، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بداية من الجناح الرئيسي في قاعة 1 – B1. بينما خُصصت قاعة 6 – C27 لعرض الكتب المتخصصة، وقاعة 5 – A35 لعرض كتب الأطفال، إلى جانب جناح مبادرة «مكتبة لكل بيت» في بلازا 1.

وتأتي مشاركة هيئة الكتاب في المعرض هذا العام تأكيدًا لدورها التنويري في نشر المعرفة، وإتاحة إصداراتها المتنوعة بأسعار مناسبة لمختلف فئات الجمهور، بما يسهم في دعم القراءة، وتعزيز مكانة الثقافة كأحد روافد القوة الناعمة المصرية.

إصدارات هيئة الكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ويقدم جناح الهيئة مجموعة واسعة من العناوين الأدبية والفكرية المتنوعة، من بينها: «الجوع والعطش»، و«جونو والطاووس»، و«الآلة الحاسبة»، و«دخان أسود كثيف»، و«خلف الظل بعشر خطوات»، و«يومًا ما كانت هنا وردة»، و«أحزان صغيرة»، و«غراميات بطاطا وترمس»، و«الفرار من حوض الاستحمام».

وتتضمن قائمة العناوين الأخرى: «الحب الحرام أو المدنسة»، و«ديدري – فتاة الأحزان»، و«تجارب نوعية»، و«جوري وقصص أخرى»، و«مشهد اغتيال البيدق»، و«ذئاب مارقة»، و«تابلوهات من معرض الشعر»، و«لوحدي ماشي للسراب»، و«ثرثرة لن تفضي إلى الموت»، و«ثمل بأخطاري اللذيذة»، و«حدائق الأسفلت»، و«مروحة ليدي ويندرمير»، و«جردل فارغ ثقبته الظروف».

ويتميز جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب هذا العام بوجوده داخل صالة 6 المستحدثة لأول مرة ضمن فعاليات المعرض، وهي صالة مُخصَصة بالكامل للكتب المُخفَضة، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الزوار لاقتناء الكتب بأسعار اقتصادية، بما يعكس التزام الهيئة بتعزيز عادة القراءة وترسيخ الثقافة المجتمعية.

وتحولت صالة 6 إلى واحدة من أكثر القاعات ازدحامًا داخل المعرض، بعدما توافد إليها الزوار من مختلف الأعمار منذ الساعات الأولى للافتتاح، بحثًا عن العناوين المميزة بأسعار في متناول الجميع، وأعرب عدد من رواد الجناح عن سعادتهم بهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتيح لهم اقتناء عدد أكبر من الكتب وإثراء مكتباتهم الشخصية دون أعباء مالية.

كما يضم الجناح المخفض عددًا من كتب التراث، إلى جانب إصدارات مميزة كانت قد صدرت في فترات سابقة، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال الجماهيري، وتنوع اختيارات القرّاء داخل الجناح.

