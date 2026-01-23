أسرة عبد الحليم حافظ تلاحق "العندليب الأبيض" قضائيًا

18 حجم الخط

قررت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الخروج عن صمتها واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أحد الأشخاص الذي ظهر مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الفعاليات، مدعيًا أنه "النسخة الثانية" من العندليب الأسمر، ومطلقًا على نفسه لقب "العندليب الأبيض".

بداية الأزمة

بدأت الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لشخص يقلد حركات وصوت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بشكل اعتبره الكثيرون "مبالغًا فيه"، بل ووصل الأمر إلى محاولة استغلال اسم وتاريخ العندليب للترويج لنفسه في الحفلات والمناسبات العامة تحت مسمى "العندليب الأبيض"، وهو ما أثار غضب الورثة والمحبين.

تحرك قانوني لحماية الإرث

وأكدت مصادر مقربة من أسرة العندليب أنهم بصدد تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة، بتهمة انتحال صفة واستغلال اسم رمز من رموز الفن المصري والعربي دون وجه حق. وأوضحت الأسرة أن ما يفعله هذا الشخص لا يمت بصلة لـ "الفن" أو "التقدير"، بل هو محاولة للتربح من وراء اسم عبد الحليم حافظ وتشويه لصورته الذهنية الراسخة في وجدان الجمهور.

وتتمسك الأسرة بحقوقها القانونية في حماية "الاسم والتراث"، مؤكدين أن عبد الحليم حافظ ظاهرة لن تتكرر، وأن إطلاق ألقاب مثل "النسخة الثانية" أو "العندليب الأبيض" هو تعدٍ سافر على الحقوق الأدبية والمادية للورثة، ومحاولة لتضليل الجمهور الذي لا يقبل المساس بأسطورة الغناء العربي.

رسالة حاسمة

ووجهت الأسرة رسالة تحذيرية لكل من يحاول استغلال اسم العندليب في حفلات تجارية أو إصدارات فنية دون الحصول على تصريح مسبق، مشددين على أن القانون سيكون هو الفيصل في مواجهة أي تجاوزات تطال تاريخ "العندليب الأسمر".

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات قانونية جديدة فور تقديم المستندات التي تثبت استغلال هذا الشخص للاسم التجاري والفني للراحل في أنشطة غير مصرح بها.

