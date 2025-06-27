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ثقافة وفنون

محمود حجازي يكشف أصعب موقف تعرض له قبل الشهرة (فيديو)

محمود حجازي، فيتو
محمود حجازي، فيتو

كشف  الفنان محمود حجازي، أصعب المواقف التي واجهها في بداية طريقه الفني وقبل الشهرة، ودفعته للإصرار على تحقيق حلمه بالتمثيل.

وقال حجازي خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه؟!" على منصة "ستوري بالعربي": "أما خدت قرار التمثيل، والدي رحب جدا لدرجة إنه قالي مش هديك فلوس ومنعني من المصروف".

وأضاف:" موقف والدي لم يمنعني من استكمال المشوار وتحقيق حلمي، خاصةً بعد رفضه أيضًا أن يحقق حلمب في مجال كرة القدم. 

وتابع: "بدأت أسأل عن إجراءات التقديم في معهد الفنون المسرحية، وعرفت إني محتاج مبلغ 500 جنيه لتغطية تكاليف سحب الملف وورشة تمثيل تحضيرية للاختبارات، والمواصلات".

 

واستكمل محمود حجازي: "نزلت المهندسين فضلت أدور على شغل لحد ما لقيت كافيه مطعم واشتغلت جرسون واتفقت على الأجر ونزل معايا صاحبي،  وإحنا الاتنين اشتغلنا ليوم واحد فقط" موضحا:": "طلع عيني اليوم ده، مبتقعدش هو نظام المكان تفضل واقف وكان شكلي غلبان، ووقت الفجر سألنا المدير خلصنا، قال آه بس ناقص حاجة هتمسحوا الحمامات"

 

شعر محمود حجازي أن هذا الطلب لا يتناسب مع كرامته وطموحه، واعترض هو وصديقه، وانفعل على مدير المطعم قائلًا: "لأ مش هشتغل وعلى فكرة، أنا بكرة هبقى نجم مصر".

 

وأكد أن هذا الموقف رغم قسوته وتأثيره عليه  تحول إلى دافع قوي ليستمر في السعي وراء حلمه، مضيفًا أنه بعد سنوات عاد إلى نفس المكان بعد نجوميته وشهرته، متذكرًا تلك اللحظة التي شكلت جزءًا من رحلة كفاحه.

 

واختتم محمود حجازي حديثه بأن هذه التجربة علمته أن الإيمان بالنفس والتمسك بالحلم هما السبيل لتجاوز أي عقبات، معلقًا: "مهما حصلك ربنا معاك وبيهيأك للأحلى".

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الفنان محمود حجازي محمود حجازي محمود حجازي يكشف أصعب موقف تعرض له قبل الشهرة

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