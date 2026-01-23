إعلام عبري: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة بسبب إيران

18 حجم الخط

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الجمعة، بأن شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها لـ تل أبيب والمنطقة بسبب التوتر على الساحة الإيرانية.

احتمال عملية أمريكية في إيران لا يزال قائما

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة البث العبرية، أن الاستعداد واليقظة لعملية أمريكية محتملة في إيران لا يزال قائما، لكن المسؤولين الإسرائيليين يسعون لتهدئة الأوضاع في الداخل.

وأضافت أن "المسؤولين الإسرائيليين يسعون لتهدئة الأوضاع مؤكدين أنه حتى في حال وقوع هجوم، سيتم توجيه إنذارات كافية للمدنيين".

وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، سيصل إلى إسرائيل غدا، ويلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين".

وأوضحت نقلا مسؤولين إسرائيليين أن "زيادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة قد تمهد الطريق لهجوم أمريكي، ولكنها في الوقت نفسه تشكل تهديدا عسكريا حقيقيا، بهدف دفع المفاوضات مع إيران قدما".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه نحو إيران تحسبا لأي طارئ.

تل أبيب لا تزال في حالة تأهب تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على إيران

في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب لا تزال في حالة تأهب تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على إيران، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تدرس مسألة مهاجمة إيران".

هذا وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من أن أي استهداف للمرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، يعد بمثابة حرب شاملة على الشعب الإيراني.

