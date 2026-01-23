السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة بسبب إيران

إيران والاحتلال صورة
إيران والاحتلال صورة تعبيرية، فيتو
18 حجم الخط

 أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الجمعة، بأن شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها لـ تل أبيب والمنطقة بسبب التوتر على الساحة الإيرانية.

احتمال عملية أمريكية في إيران لا يزال قائما

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة البث العبرية، أن الاستعداد واليقظة لعملية أمريكية محتملة في إيران لا يزال قائما، لكن المسؤولين الإسرائيليين يسعون لتهدئة الأوضاع في الداخل.

وأضافت أن "المسؤولين الإسرائيليين يسعون لتهدئة الأوضاع مؤكدين أنه حتى في حال وقوع هجوم، سيتم توجيه إنذارات كافية للمدنيين".

 

وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، سيصل إلى إسرائيل غدا، ويلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين".

وأوضحت نقلا مسؤولين إسرائيليين أن "زيادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة قد تمهد الطريق لهجوم أمريكي، ولكنها في الوقت نفسه تشكل تهديدا عسكريا حقيقيا، بهدف دفع المفاوضات مع إيران قدما".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه نحو إيران تحسبا لأي طارئ.

 

تل أبيب لا تزال في حالة تأهب تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على إيران

في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب لا تزال في حالة تأهب تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على إيران، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تدرس مسألة مهاجمة إيران".

هذا وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من أن أي استهداف للمرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، يعد بمثابة حرب شاملة على الشعب الإيراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة الطيران الفرنسية الساحة الإيرانية تل أبيب إيران ترامب الرئيس الإيراني الشعب الايراني

مواد متعلقة

إعلام عبري: احتمال عملية أمريكية في إيران لا يزال قائما وإسرائيل تتأهب

رويترز: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو لتحقيق عاجل في احتجاجات إيران

ترامب يمهد لهجوم عسكري ضخم ضد إيران، تحركات واسعة و65 ألف جندي أمريكي على أهبة الاستعداد

خبير عسكري: الحشد العسكري الأمريكي بالمنطقة يستهدف الضغط على إيران للقبول بمطالب واشنطن
ads

الأكثر قراءة

إعلام عبري: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة بسبب إيران

استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان المبارك

اغتيال عبد الناصر بسحر أسود، ‎قراءة فى كتاب «إسرائيل السحر والدين والدم» للدكتور محمد عبود

دوري أبطال إفريقيا، الهلال يتعادل مع صن داونز 1/1 في الشوط الأول

حالة الطقس غدا السبت، أتربة عالقة نهارا ورياح على البحر الأحمر

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم 3-2 على بيزا في الشوط الأول

حالة الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار على هذه الأماكن

لو سحر وزئبق أحمر كنا صعدنا كأس العالم، أحمد حسن يطالب ميدو بالاعتذار للجيل الذهبي

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالخروج من محنة كبيرة

تلاوة تعيد الروحانيات لـ عشاق القرآن الكريم بصوت محمود السيد عبد الله ( فيديو)

قراءة مميزة لـ محمد أحمد حسن من سورة التكوير ببرنامج دولة التلاوة(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية