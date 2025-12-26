مسلسلات رمضان 2026، الصور الأولى من كواليس تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار

18 حجم الخط

تواصل النجمة منة شلبي تصوير مشاهد مسلسلها الجديد تحت الحصار، ويشاركها البطولة إياد نصار، والعمل يسلط الضوء على جانب من معاناة الشعب الفلسطيني من أفعال إجرامية على يد جيش الاحتلال وهو من إخراج بيتر ميمي.

مسلسل منة شلبي وإياد نصار في رمضان 2026

وكشفت شبكة dmc عن مجموعة صور من كواليس مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار وكشفت عن بعض المشاهد المؤلمة التي تعكس معاناة غزة.

ويشارك في العمل بجانب منة شلبي وإياد نصار كل من: آدم بكري، وكامل الباشا، ويتم المفاوضات مع بعض النجوم الفلسطينيين كي يشاركوا في العمل أيضًا، العمل، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي.



