في 3 أيام، تعلمي صناعة الشموع والمكياج بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

قدم المجلس القومي للمرأة عددا من الندوات التوعية وورش تفاعلية للسيدات ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57، وذلك بهدف التعبير عن أهمية المرأة ودورها بالمجتمع.

وشمل برنامج القومي للمرأة ورش تفاعلية تعتمد على الحرف اليدوية للسيدات وذلك على مدار أيام المعرض، والتي ضمت حرفة صناعة الشموع وصناعة مستحضرات التجميل بالإضافة الي صناعة ميداليات جلد وفن الديكوباج وصناعة الاكسسوارات.

ندوات المجلس القومي للمرأة

وقدم المجلس ندوات فكرية وحوارية بداية من يوم 22 يناير والتي من المقرر أن تستمر حتى 3 فبراير بالمشاركة مع فريق من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات، وتتناول الندوات موضوعات خاصة بالمرأة وحيث تعرض تاريخ المرأة المجتمعي وما تواجهه من تحديات وفرص وتوضح مكانة المرأة في التنمية الشاملة للمجتمع.

وتحدثت “فيتو” مع منى خليل، مسئولة جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي أكدت أنه يتم استعراض منتجات الحرف اليدوية والورش التفاعلية داخل الجناح التي أنتجتها السيدات ضمن المشروع القومي لتدريب وتنمية الأسرة المصرية، مضيفة أن وجود المجلس القومي للمرأة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد على دور المرأة العظيم في المجتمع.

برنامج نورا

وأوضحت أنه تم وضع برنامج متكامل من قبل المعرض، والذي أطلق عليه اسم “نورا” وذلك تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يهدف إلي توعية وتعليم وتمكين الفتيات في سن المراهقة من 10 الـ 14 سنة بالإضافة لبناء مهارات اجتماعية واقتصادية وصحية، مؤكدة أن هذه المبادرة بدأت من الصعيد واستمرت حتي وصلت إلي معظم محافظات مصر.

مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة

وأشارت مريم حسين محامية مكتب شكاوى بالمجلس القومي للمرأة إلى وجود مكتب شكاوى للمرأة، موضحة وجوده بجميع محافظات مصر على مستوى 27 محافظة الذي يقدم الدعم القانوني والنفسي للمرأة ويقدم حلول في مختلف التخصصات، مؤكدة أن المكتب يهدف إلي تحديد المشكلات التي تواجه المرأة وتقدم استشارات قانونية مجانية.

ويقدم مكتب الشكاوى اقتراحات لتعديلات تشريعية تخص المرأة وتهدف لحمايتها من الثغرات القانونية وذلك مساعدة محامين متطوعين وهيئات حكومية متعددة.

فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب البرنامج الثقافي والفني الكامل لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، ضمن اليوم الثاني لفتح أبواب المعرض أمام الجمهور.

وأكدت الهيئة جاهزية كافة القاعات لاستقبال الزوار في هذا اليوم الذي يمثل العيد الحقيقي للقراءة في مصر، وفق الأجندة التالية:

القاعة الرئيسية (بلازا 1) - الندوات الكبرى واللقاء الفكري

03:00 عصرًا: محور "شخصية المعرض": ندوة بعنوان "عوالم نجيب محفوظ.. من الحارة إلى العالمية"، بمشاركة كوكبة من النقاد والروائيين.

05:00 مساءً: اللقاء الفكري المفتوح مع أحد رموز الفكر العربي المعاصر.

07:00 مساءً: ندوة "الأدب الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي"، لمناقشة مستقبل النشر في ظل الثورة التكنولوجية.

القاعة الدولية (بلازا 2) - نافذة على العالم

04:00 عصرًا: ندوة "التعاون الثقافي العربي - الأوروبي: آفاق وتحديات"، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي

06:00 مساءً: ندوة "الأدب الأفريقي.. جسور التواصل" بمشاركة أدباء من دول القارة السمراء.

قاعة "كاتب وكتاب" (بلازا 1)

03:30 عصرًا: ندوة حول "الرواية التاريخية وتوثيق الواقع" بمشاركة نخبة من الكتاب الشباب.

05:30 مساءً: مناقشة كتاب "الاستدامة البيئية.. دور الفرد والمجتمع" تزامنًا مع القضايا العالمية الراهنة.

معرض كتاب الطفل (قاعة 5) - أنشطة العائلة

03:00 عصرًا: مسرح العرائس وعرض خاص لـ "الليلة الكبيرة".

04:30 عصرًا: ندوة "كيف نختار كتب أطفالنا؟" موجهة لأولياء الأمور، تليها ورشة حكي تفاعلية.

ساحة الفنون (الميدان والمسرح المكشوف)

04:00 عصرًا: عرض موسيقي لـ "أوركسترا الشباب" التابع لوزارة الشباب والرياضة.

06:00 مساءً: فقرات فنية متنوعة تجمع بين الإنشاد الديني والشعر العامي.

معرض الكتاب 2026

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.