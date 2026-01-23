الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت اليوم،
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة، الموافق 23  يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 15 إلى 27 جنيها، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 10 و10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 8 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 60 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو بين 24 و27 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 21 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 20 إلى 24 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 19 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 11 إلى 12 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 9 إلى 10 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتكوت الابيض سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت سعر الكتاكيت اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت ساسو بيور سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت كب سعر الكتكوت روص سعر الكتكوت روزي بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم سعر البط اليوم أسعار البط اليوم سعر الكتكوت سعر الكتاكيت
ads

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

صدمة في أوروبا بعد نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 23 يناير 2026

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

دعاء أول جمعة من شعبان من الكتاب والسنة، ردده

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنيات طال انتظارها

المزيد
الجريدة الرسمية