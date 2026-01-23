الجمعة 23 يناير 2026
ثقافة وفنون

الفن العسكري في معرض الكتاب 2026، كيف حولت وزارة الدفاع ساحتها إلى ملتقى للإبداع والطفولة؟

جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026
في قلب الدورة 57 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، يقف جناح وزارة الدفاع شاهدًا على تلاحم فريد بين "قوة السلاح" و"رقة الإبداع". لم يكن الجناح مجرد مساحة لعرض وبيع الكتب، بل تحول إلى لوحة حية تمزج بين الفنون اليدوية، والتوثيق التاريخي، وبراءة الطفولة، ليرسم مشهدًا زاهيًا يجمع شتات المعرفة من الرسم بالريشة وصولًا إلى أدق التفاصيل العلمية.

ريشة المحاربين القدماء تتحدى الإصابة

 بلمسة إنسانية لافتة، احتضن الجناح مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية التي خطتها أنامل "جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب" هذه اللوحات التي تفيض بالأمل، تراوحت أسعارها بين 550 و1000 جنيه، لتقدم رسالة مفادها أن الإرادة هي المحرك الأول للإبداع.

 

 

وفي زاوية أخرى، قدمت "إدارة التعليم والتدريب المهني" تشكيلة مبهرة من الأعمال اليدوية التي تعكس التراث المصري الأصيل،والتي شملت أعمال الحفر على الخشب، والمشغولات الخشبية، والخزف، وطاولات الأرابيسك الراقية، بأسعار تنافسية تراوحت ما بين 1800 و3500 جنيه.

 

كنوز الخرائط وتوثيق التاريخ

 وللباحثين عن المعرفة الجغرافية، قدمت "إدارة المساحة العسكرية" إصدارات نوعية، تصدرها مثل "أطلس العالم" بسعر 1500 جنيه. 

كما وفر الجناح "دليل الخرائط السياحية لجمهورية مصر العربية" بسعر 800 جنيه، وهو إصدار شامل يغطي كافة المناطق السياحية، المدن الجديدة، وشبكات الطرق الحديثة، مما يجعله مرجعًا لا غنى عنه للمسافرين والباحثين.

أما عشاق التاريخ، فكانوا على موعد مع "موسوعة مصر التاريخية"، التي تسرد قصة مصر من العصر الفرعوني وصولًا إلى الحرب العالمية الثانية، وجاءت الموسوعة الضخمة في 11 جزءًا موزعة على 3 مجلدات، بالإضافة إلى سلسلة من الأعمال التي توثق بطولات القادة في الصراع العربي الإسرائيلي، كالمشير الجمسي والفريق سعد الدين الشاذلي، المشير أحمد إسماعيل.

واحة الطفل بجناح وزارة الدفاع

وحيث ينمو الخيال، لم يغفل الجناح زواره أطفال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، فعلى بعد خطوات قليلة، تستقبل الطاولة زرقاء الأطفال من محبي الرسم والتلوين، خاصة من ذوي الهمم، لتمنحهم فرصة للتعبير عن خيالهم وسط أجواء مبهجة. كما ضم "ركن الألعاب" مجموعة من النماذج المصغرة لدبابات وطائرات حربية تمثل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، لترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء بروح ترفيهية.

