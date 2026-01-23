نجوم أوبرا الإسكندرية ترسم بصمات الموجي بقيادة علاء عبد السلام في مسرح سيد درويش

18 حجم الخط

لوحة إبداعية ممهورة بتوقيع الموسيقار محمد الموجي تحمل بصمات مفرداته اللحنية رسمتها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي خلال الأمسية التي قاد نغماتها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وجاءت ضمن استراتيجيات وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية لحفظ الإرث الموسيقي وصون الهوية.

فعلى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " ووسط حشد جماهيري من محبى الفنون الجادة تسللت أنغام الموجى التى صاغت وجدان أجيال الى قلوب الحاضرين ولامست ذكريات زمن الفن الجاد لتعيد للأذهان شذا أيام نقاء المشاعر وصدق العاطفة، ومع إشارات المايسترو الدكتور علاء عبد السلام التى جمعت بين الدقة الأكاديمية والمهارة والحس الفنى أجاد النجوم يمنى حسن، آلاء أيوب، ياسر سعيد، السيد وهب الله، ولاء طلبة، محمد الخولى فى التغريد بـ أنا قلبي إليك ميال، للصبر حدود، هو الحب لعبة، الدوامة، جبار، أحبك، والنبي لنكيد العزال، رمش عينه، أما براوة، مستحيل، غالي عليا، رسالة من تحت الماء إلى جانب موسيقى موجيات.

وجاءت الأمسية ضمن سلسلة ليالى إحياء أعمال رموز النغم، وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الذي شكل وعى الشعب المصرى والعربى باعتباره نبضًا حيًا يمكنه إعادة تصوير الحاضر الفنى.

