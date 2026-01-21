جهود مكثفة لكشف حقيقة اعتداء الفنان محمود حجازي على زوجته وسحلها في أكتوبر

18 حجم الخط

يواصل رجال مباحث الجيزة جهودهم في عمل التحريات حول واقعة اتهام رنا عبد الستار، لزوجها الفنان محمود حجازي، بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها، داخل مسكنهما بقسم شرطة أول أكتوبر، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من رنا عبد الستار زوجة الفنان محمود حجازي، مصابة بكدمات متفرقة بالوجه تتهم فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وسحلها بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

