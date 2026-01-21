أخبار مصر اليوم: لقاء هام للرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي.. إعلان نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر.. والحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال عقد الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام 2026.

تناولت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الجهود المشتركة لإنهاء الحرب في السودان في إطار عمل الرباعية، حيث رحب الرئيس بالجهود الأمريكية في هذا الصدد، مؤكدًا أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل أمرا بالغ الخطورة، مؤكدا في الوقت نفسه متانة العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر واستمرارها بقوة خلال المرحلة المقبلة.

كما شدد ترامب خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم بدافوس على أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة رائعة، مشيرًا إلى أن سد النهضة الذي تم تمويله من الولايات المتحدة يحجب المياه عن مصر ويؤثر على وصولها الطبيعي إلى نهر النيل.

وقال الرئيس الأمريكي إن السد تم بناؤه بحجم كبير للغاية، معتبرا أن هذا الملف كان ينبغي مناقشته ومعالجته منذ فترة طويلة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، بشأن فسخ التعاقد مع الأفراد والشركات والجمعيات الذين حصلوا على أراضٍ مملوكة للدولة، وأخلّوا بالالتزامات المالية المقررة، وعلى رأسها سداد الأقساط المستحقة.

فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

وتشمل القرارات فسخ التعاقدات الخاصة بالأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك في الحالات التي لم يلتزم فيها المتعاقدون بالضوابط والشروط المنظمة لتسوية أوضاعهم، رغم منحهم الفرص القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم.

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات لمسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بالأزهر الشريف وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل على موقع البوابة.

جدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعلن عن المسابقة في 30 أبريل 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 إلى 29 مايو 2025.

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أنغام موسيقى الهارب متحف المستنسخات الأثرية الخاصة بكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، والذي أقامته وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، ضمن الجناح المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي FITUR 2026، والذي انطلقت فعاليات دورته الـ 46 اليوم، وتستمر حتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

متحف المستنسخات الأثرية الخاصة بكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون



وأشار شريف فتحي إلى أن هذا المتحف يُعد نموذجًا مصغرًا لبعض قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون الموجودة بالمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الاحتفال بافتتاح المتحف، وفي ضوء النجاح الكبير والإقبال اللافت الذي حققه هذا النموذج خلال إقامته ضمن الجناح المصري المُشارك في معرض WTM، حيث جذب أنظار المشاركين وأسهم في إبراز عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتم تكرار هذا النموذج خلال المشاركة الحالية، ولا سيما في ظل الاهتمام الكبير للسوق الإسباني بمنتج السياحة الثقافية.

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن مشاركتها بعدد من منتجاتها المدنية في معرض "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية"، والمقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر يناير الجاري.

معرض “تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية”

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة والمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.



