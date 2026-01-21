حزمة قرارات جديدة من الحكومة تعيد تشكيل التعليم الفني في مصر، اعرف التفاصيل

18 حجم الخط

قرارات الحكومة، واصلت الحكومة تحركاتها لدعم وتطوير منظومة التعليم، لا سيما التعليم الفني والتكنولوجي، عبر حزمة من القرارات التي استهدف بها مجلس الوزراء رفع كفاءة المدارس، وإدخال مناهج حديثة في البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز نظم الجودة، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل العملية التعليمية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

إسناد إعادة تأهيل وتشغيل 8 مدارس فنية جديدة للشركة المصرية للاتصالات وتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة المتعلقة بملف التعليم، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والتقني ورفع جودة الخدمات التعليمية.

وشملت القرارات موافقة مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة لـ 8 مدارس فنية جديدة، ضمن المرحلة الرابعة، إلى الشركة المصرية للاتصالات، وتحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تتولى الشركة إدارة منظومة العمل داخل هذه المدارس، واختيار الشريك الأكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوفير الكوادر اللازمة، استكمالًا للنجاحات التي تحققت في المراحل السابقة من المشروع.

التعاقد مع شركة يابانية لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني عبر منصة QUREO

كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة Sprix اليابانية لتدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفير منصة QUREO لطلاب التعليم الفني، بهدف إكسابهم المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة، وتنمية قدراتهم على حل المشكلات وتصميم وتنفيذ المشروعات التكنولوجية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل الحديث.

التعاقد مع شركة الرواد لتقنيات التعليم لدعم وقياس جودة التعليم بتمويل ذاتي من الوزارة

وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة الرواد لتقنيات التعليم، لتوفير منسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس جودة التعليم من ذوي الخبرات التعليمية، على أن يتم التمويل ذاتيًا من خلال صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ودعم تطبيق معايير الجودة الشاملة داخل المدارس.

إبرام ملحق عقد مع شركة سامسونج لتوزيع أجهزة تابلت على طلاب التعليم الفني

كما شملت القرارات موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإبرام ملحق للعقد الحالي مع شركة سامسونج العالمية، وذلك في إطار خطة تطوير التعليم الفني والتقني، لاستخدام وسائل التعليم الحديثة، وتوزيع أجهزة تابلت على طلاب التعليم الفني أسوة بطلاب التعليم الثانوي العام، دعمًا للتحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الدولة لبناء كوادر فنية مؤهلة، وتطوير التعليم بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل.

