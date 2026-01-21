الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حزمة قرارات جديدة من الحكومة تعيد تشكيل التعليم الفني في مصر، اعرف التفاصيل

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو
18 حجم الخط

قرارات الحكومة، واصلت الحكومة تحركاتها لدعم وتطوير منظومة التعليم، لا سيما التعليم الفني والتكنولوجي، عبر حزمة من القرارات التي استهدف بها مجلس الوزراء رفع كفاءة المدارس، وإدخال مناهج حديثة في البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز نظم الجودة، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل العملية التعليمية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

 

إسناد إعادة تأهيل وتشغيل 8 مدارس فنية جديدة للشركة المصرية للاتصالات وتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة المتعلقة بملف التعليم، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والتقني ورفع جودة الخدمات التعليمية.

وشملت القرارات موافقة مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة لـ  8 مدارس فنية جديدة، ضمن المرحلة الرابعة، إلى الشركة المصرية للاتصالات، وتحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تتولى الشركة إدارة منظومة العمل داخل هذه المدارس، واختيار الشريك الأكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوفير الكوادر اللازمة، استكمالًا للنجاحات التي تحققت في المراحل السابقة من المشروع.

 

التعاقد مع شركة يابانية لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني عبر منصة QUREO

كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة Sprix اليابانية لتدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفير منصة QUREO لطلاب التعليم الفني، بهدف إكسابهم المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة، وتنمية قدراتهم على حل المشكلات وتصميم وتنفيذ المشروعات التكنولوجية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل الحديث.

 

التعاقد مع شركة الرواد لتقنيات التعليم لدعم وقياس جودة التعليم بتمويل ذاتي من الوزارة

وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة الرواد لتقنيات التعليم، لتوفير منسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس جودة التعليم من ذوي الخبرات التعليمية، على أن يتم التمويل ذاتيًا من خلال صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ودعم تطبيق معايير الجودة الشاملة داخل المدارس.

 

إبرام ملحق عقد مع شركة سامسونج لتوزيع أجهزة تابلت على طلاب التعليم الفني

كما شملت القرارات موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإبرام ملحق للعقد الحالي مع شركة سامسونج العالمية، وذلك في إطار خطة تطوير التعليم الفني والتقني، لاستخدام وسائل التعليم الحديثة، وتوزيع أجهزة تابلت على طلاب التعليم الفني أسوة بطلاب التعليم الثانوي العام، دعمًا للتحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الدولة لبناء كوادر فنية مؤهلة، وتطوير التعليم بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرارات الحكومة قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء اليوم وزارة التعليم التعليم الفني مادة البرمجة الذكاء الاصطناعي أخبار مصر شركة سامسونج الشركة المصرية للاتصالات

مواد متعلقة

قرارات الحكومة، التعاقد مع شركة يابانية لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني

16 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء اليوم، اعرف التفاصيل

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

مدبولي يتفقد جناح "معلومات الوزراء" في معرض القاهرة للكتاب

مدبولي من معرض الكتاب: تطور الدورات المتعاقبة يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي

مدبولي يترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة عقب افتتاح معرض الكتاب

رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس الوزراء: الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأبقى
ads

الأكثر قراءة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

السيسي: القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

الحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غدا، بدء تخصيص شقق الإسكان المتنوع بالإسماعيلية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية