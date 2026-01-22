اليوم، انطلاق النسخة الثالثة من معرض "تعميق التصنيع المحلي" بمشاركة 250 شركة

18 حجم الخط

تنطلق، بمركز المعارض بمدينة نصر اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثالثة من معرض “تعميق التصنيع المحلي” الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة ٢٥٠ شركة برعاية وزارة الصناعة.

وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه فعاليات المعرض، يقام على ٣ أيام من الخميس المقبل حتى السبت، سيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية الهامة حول التيسيرات المقدمة من الحكومة للمستثمرين والمصنعين، وكذلك دور الغرفة وما تقدمه من خدمات لاعضائها والاستماع إلى العارضين ومقترحاتهم ورؤيتهم لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

ويشمل المؤتمر عقد جلستين الأولى اليوم الخميس بعنوان “التيسيرات المقدمة من الحكومة للقطاع الصناعي”.

ويشارك في هذه الندوة كمتحدثين كل من: محمد المهندس رئيس الغرفة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك واللواء إيهاب أمين رئيس هيئة الرقابة الصناعية والدكتور خالد يوسف رئيس هيئة المواصفات والجودة ويدير الجلسة المهندس أحمد فكري عبد الوهاب.

وتعقد الجلسة الثانية بالمعرض غدا الجمعة بعنوان “تعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها” ويتحدث فيها كل من اللواء مصطفى هدهود رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والمهندسة نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة والمهندس علاء أبو فريخة ويدير الجلسة المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات يومي الخميس والجمعة من الساعة ١٢ حتى الساعة ٢ ظهرًا ومن الساعة ٤ حتى الساعة ٦ مساء وسيتم أيضًا عقد لقاءات B2B يوم السبت طوال اليوم حتى ختام المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.