الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليوم، انطلاق النسخة الثالثة من معرض "تعميق التصنيع المحلي" بمشاركة 250 شركة

فعاليات المعرض، فيتو
فعاليات المعرض، فيتو
18 حجم الخط

تنطلق، بمركز المعارض بمدينة نصر اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثالثة من معرض “تعميق التصنيع المحلي” الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة ٢٥٠ شركة برعاية وزارة الصناعة.

وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه فعاليات المعرض، يقام على ٣ أيام من الخميس المقبل حتى السبت، سيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية الهامة حول التيسيرات المقدمة من الحكومة للمستثمرين والمصنعين، وكذلك دور الغرفة وما تقدمه من خدمات لاعضائها والاستماع إلى العارضين ومقترحاتهم ورؤيتهم لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

ويشمل المؤتمر عقد جلستين الأولى اليوم الخميس بعنوان “التيسيرات المقدمة من الحكومة للقطاع الصناعي”.

ويشارك في هذه الندوة كمتحدثين كل من: محمد المهندس رئيس الغرفة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية  واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك واللواء إيهاب أمين رئيس هيئة الرقابة الصناعية والدكتور خالد يوسف رئيس هيئة المواصفات والجودة ويدير الجلسة المهندس أحمد فكري عبد الوهاب.

وتعقد الجلسة الثانية بالمعرض غدا الجمعة بعنوان “تعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها” ويتحدث فيها كل من اللواء مصطفى هدهود رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والمهندسة نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة والمهندس علاء أبو فريخة ويدير الجلسة المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات يومي الخميس والجمعة من الساعة ١٢ حتى الساعة ٢ ظهرًا ومن الساعة ٤ حتى الساعة ٦ مساء وسيتم أيضًا عقد لقاءات B2B يوم السبت طوال اليوم حتى ختام المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

أول تعليق من الفنان محمود حجازي على اتهامه بضرب وسحل زوجته السابقة

كرة اليد، 8 مواجهات قوية اليوم في كأس الأمم الأفريقية برواندا

الصحة تنظم يوما علميا عن الولادة الآمنة والرد على شائعات وسائل تنظيم الأسرة

بعد عودته إلى ليفربول، ماذا قدم محمد صلاح أمام مارسيليا بدوري الأبطال؟

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام أتالانتا ويفوز 3-2

القديسة دميانة، الكنيسة تحيي ذكرى عروس السماء التي انتصرت بالإيمان

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية