التنظيم والإدارة يعلن عن 425 وظيفة في وزارة الخارجية

18 حجم الخط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل عن مسابقة جديدة لشغل 425 وظيفة تخصصية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج وذلك عن طريق التعاقد.

الوظائف المطلوبة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الوظائف المطلوبة تشمل باحث قضايا وتحقيقات وتظلمات وباحث وثائق ومكتبات وأخصائي تخطيط ومتابعة وباحث موارد بشرية وباحث موار مالية وإدارية.

شروط التقديم للوظائف

وعن شروط التقديم للوظائف المعلن عنها فإنها تشمل ما يلي:

1_أن يكون مصري الجنســــية وأن يكون مــن أبوين مصرييـــــن.

2- ألا يكون قد حُكم عليه من المحاكم أو من مجالــــــس التأديــب في جريمــــة مخلـــة بالشـــــرف أو الأمانة - ولو كان قد ُردَ إليه اعتباره - وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبي.

3- اجتياز الاختبارات المعدة لهذا الغرض.

4- أن يقر المتقدم بقبول العمل في أي مكان وفقا لما تحتاجه جهة العمل.

5- بالنسبة للذكور شرط إنهاء الخدمة العسكرية أو معاف منها.

6- سيتم دفع مبلغ (350) جنيه عند الحضور للاختبار.

تعليمات الجهاز للمتقدمين

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات للراغبين في التقديم تشمل ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

يجب رفع أصول المستندات المطلوبة ملونة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

التأكد من عدم وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به.

التأكد من وضوح البيانات بالمستندات المرفقة.

في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وعند الحضور في اليوم المحدد للامتحان الالكتروني يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه.

يرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

علمًا بأن تحديد موعد الاختبار الالكترونى للمتقدمين للتعاقد لهذا الاعلان ودخوله يتوقف على نتيجة فحص المستندات المقدمة منه فى اليوم المحدد له للاختبار.

موعد التقديم

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم من اليوم ولمدة أسبوعين وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.