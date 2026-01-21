الآن، نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف

18 حجم الخط

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات لمسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بالأزهر الشريف وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل على موقع البوابة.

جدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعلن عن المسابقة في 30 أبريل 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 إلى 29 مايو 2025.

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين إلى الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة للاطلاع على نتائج باقي المسابقات، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.

