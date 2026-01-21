الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الآن، نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف

بوابة الوظائف الحكومية،
بوابة الوظائف الحكومية، فيتو
18 حجم الخط

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات لمسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بالأزهر الشريف وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل على موقع البوابة.

جدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعلن عن المسابقة في 30 أبريل 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 إلى 29 مايو 2025.

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين إلى الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة للاطلاع على نتائج باقي المسابقات، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف الحكومية المركزي للتنظيم والادارة وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بالأزهر الشريف بوابة الوظائف الحكومية

مواد متعلقة

"التنظيم والإدارة" و"الوطنية للإعلام" يبحثان التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل

رئيس التنظيم والإدارة: ندرس مع وزارة الري آليات سد العجز ببعض الوظائف

التنظيم والإدارة يعلن عن 425 وظيفة في وزارة الخارجية

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير الإدارة العامة السيراليوني لبحث نقل الخبرات المصرية

ads

الأكثر قراءة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

السيسي: القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

الحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غدا، بدء تخصيص شقق الإسكان المتنوع بالإسماعيلية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية